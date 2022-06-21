Художественно-документальный фильм "Голоса Арктики" уже в прокате

На экраны российских кинотеатров вышел новый художественно-документальный фильм "Голоса Арктики". Он состоит из трёх самостоятельных новелл, объединённых музыкой и фигурой композитора фильма, модельера и художника Дениса Симачёва. Фильм снимался в ЯНАО, в Ненецком АО и в Якутии, за время съёмок съёмочная группа преодолела около 50 тысяч километров на самолётах, вертолётах и вездеходах.

Фото: ревизор.ру ревизор.ру

Режиссёр фильма Иван Вдовин говорит: "Это кино о путешествии в Заполярье, где мистика, шаманизм смешиваются с современной культурой и технологиями. И это даёт невероятный музыкальный и визуальный коктейль. Это приключение и одновременно погружение в культуру северных народов".