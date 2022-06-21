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1 час назад

Художественно-документальный фильм "Голоса Арктики" уже в прокате

Ревизор.ru

На экраны российских кинотеатров вышел новый художественно-документальный фильм "Голоса Арктики". Он состоит из трёх самостоятельных новелл, объединённых музыкой и фигурой композитора фильма, модельера и художника Дениса Симачёва. Фильм снимался в ЯНАО, в Ненецком АО и в Якутии, за время съёмок съёмочная группа преодолела около 50 тысяч километров на самолётах, вертолётах и вездеходах.

Художественно-документальный фильм "Голоса Арктики" уже в прокате
Фото: ревизор.руревизор.ру

Режиссёр фильма Иван Вдовин говорит: "Это кино о путешествии в Заполярье, где мистика, шаманизм смешиваются с современной культурой и технологиями. И это даёт невероятный музыкальный и визуальный коктейль. Это приключение и одновременно погружение в культуру северных народов".

"Голоса Арктики" - это абсолютно новое качество документального кино. Проект реализован при содействии департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. Над фильмом работали Фонд сохранения и поддержки природного и культурного наследия "Эффект Мамонта" совместно с компанией LeadersIncorporated и производящей компанией HOMEPRODUCTION.

Фильмы,Иван Вдовин,Денис Симачев,
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