Милош Бикович присоединился к актерскому составу «Вызова»

В Москве продолжились съемки частично отснятого на Международной космической станции (МКС) фильма Клима Шипенко «Вызов». Об этом сообщает «Канобу».
К актерскому составу присоединился Милош Бикович. Он исполнит роль хирурга и коллеги главной героини Жени, которую играет Юлия Пересильд. По сюжету Женя попробует провести операцию на сердце в условиях невесомости. Дата премьеры картины пока не объявлена.
«Я думаю, что фильм будет делаться до конца следующего года. Дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату релиза, которая будет идеально подходить этому фильму»,
— рассказал кинематографист.
Он также раскрыл подробности съемок ленты в космосе. Шипенко рассказал, что ему и Юлии Пересильд пришлось вдвоем выполнять функции полноценной съемочной группы, а сценарий был немного изменен в ходе пребывания на МКС. Режиссер добавил, что созданию фильма содействовали члены экипажа орбитальной станции, которые, в частности, помогли править некоторые диалоги.