Продюсер мультфильма о Марио уверен в Крисе Пратте

Продюсер мультфильма о Марио с Крисом Праттом уверен, что критика последнего «испарится», когда зрители услышат персонажа в его исполнении. По словам Кристофер Меледанри, создатели проекта чувствовали, что Пратт сможет отлично сыграть Марио — поэтому его и выбрали на роль. Теперь же, после всей проделанной работы, они только убедились в том, что их решение было верным. Кстати, мультфильм готов на 75%.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом Меледанри отметил, что, возможно, критика испарится не до конца, ведь «люди любят высказывать своё мнение — и это правильно».

Он также признался, что не считает своё заявление «умной защитой», но его решение, решение человека с итало-американскими корнями, не должно обидеть ни итальянцев, ни итало-американцев.