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19 минут назад

Продюсер мультфильма о Марио уверен, что людям понравится игра Криса Пратта

Игромания.ру

Продюсер мультфильма о Марио с Крисом Праттом уверен, что критика последнего «испарится», когда зрители услышат персонажа в его исполнении. По словам Кристофер Меледанри, создатели проекта чувствовали, что Пратт сможет отлично сыграть Марио — поэтому его и выбрали на роль. Теперь же, после всей проделанной работы, они только убедились в том, что их решение было верным. Кстати, мультфильм готов на 75%.

Продюсер мультфильма о Марио уверен в Крисе Пратте
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом Меледанри отметил, что, возможно, критика испарится не до конца, ведь «люди любят высказывать своё мнение — и это правильно».

Он также признался, что не считает своё заявление «умной защитой», но его решение, решение человека с итало-американскими корнями, не должно обидеть ни итальянцев, ни итало-американцев.

Премьера мультфильма о Марио с Крисом Праттом запланирована на 2023 год. Напомним, что пользователи сети отреагировали на кастинг Пратта неоднозначно.

Фильмы,Крис Пратт,
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