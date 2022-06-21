Главные кинопремьеры недели

В четверг, 23 июня, на экраны российских кинотеатров выходят комедия Владимира Котта «Дикая» с Таисией Вилковой и Алексеем Кравченко, криминальная мелодрама «Межсезонье» о подростковом противостоянии и борьбе за право быть собой, а также киноверсия «Ералаша». Из зарубежных релизов можно будет увидеть фантастический фильм ужасов Алекса Гарленда «Род мужской» с Джесси Бакли и комедийную мелодраму чешского производства «Мамочки».

Фото: Кадр из фильма «Дикая» Кадр из фильма «Дикая»

«Дикая»

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Режиссёр Владимир Котт, в послужном списке которого такие сериалы, как «Заступники», «Короли игры», «Охотник» и «Пётр Лещенко. Всё, что было…», выпускает на большие экраны вторую полнометражную ленту с начала года. Первой стала комедия «Непослушник», удостоенная трёх наград на фестивале «Виват кино России!».

«Я всегда считал себя глубоким и тяжёлым режиссёром, снимал авторское кино, но вот остался без работы и сдуру согласился снять комедию. В результате получаю приз как лучший режиссёр и впервые мой фильм заработал кучу денег. Я понял, что кино должно трогать души, а не вгонять в тоску»,

— сказал кинематографист, принимая награду.

В новой приключенческой комедии Таисия Вилкова, также снимавшаяся в «Непослушнике», играет начинающую модель Алёну, которая мечтает покорить вершины московской фэшн-индустрии. Однажды на вечеринке она знакомится с состоятельным мужчиной Егором (Алексей Кравченко). Тот предлагает ей отправиться в Ниццу на его личном самолёте. Однако вместо Ниццы самолёт приземляется в Якутии. Чтобы вымолить прощение за нелепую ошибку, Егор прыгает со скалы и пропадает. Алёне одной придётся выживать в диких условиях тайги. Ситуацию усложняет то, что у неё нет никакого опыта, а из подручных средств — только дамская сумочка с помадой и пилочкой для ногтей.

«Межсезонье»

В криминальной мелодраме Александра Ханта представлена история двух шестнадцатилетних подростков, против которых, на их взгляд, ополчился весь мир. По сюжету они влюблены и хотят быть вместе, но из-за юного возраста не могут жить так, как желают. В знак протеста подростки убегают из дома, прихватив с собой оружие. Отстаивая своё право быть самими собой, они мстят миру взрослых.

Драма Александра Ханта основана на реальной истории псковских школьников Кати и Дениса, произошедшей в 2016 году. Лента снималась исключительно на средства, полученные от краудфандинга.

В своём фильме режиссёр исследует трудности коммуникации между подростками и взрослыми.

«Для меня очень важно исследовать проблему разрыва коммуникации, когда подросток оказывается изолированным в своих внутренних мыслях, когда он начинает двигаться к, в общем, такой ловушке, которую сам для себя создаёт, не имея других путей»,

— сказал Александр Хант в интервью шоу «Новые люди».

По мнению кинематографиста, сложно найти один фактор, негативно влияющий на мироощущение подростка, — это и интернет, и родители, и травля в школе или школа в целом.

«Это целая совокупность разных проблем, которые человека приводят в колоссальный вакуум, из которого он не видит вообще выхода»,

— считает режиссёр.

Чтобы лучше изучить мир подростков Александр Хант проехался по городам России, собирая материал, а также вместе со своим оператором некоторое время провёл в детском лагере в качестве вожатого.

«Род мужской» (Men)

Главная героиня фильма ужасов «Род мужской» в исполнении Джесси Бакли («Чернобыль», «Война и мир», «Буря») приезжает в тихий пригород, чтобы исцелиться после трагедии — недавно она овдовела. Однако глубинка — вовсе не гарант спокойствия. Там девушка оказывается в пучине странных событий: ей чудятся кошмарные видения, она знакомится с разными мужчинами, некоторые из которых имеют одно лицо, и замечает, что за ней гонится нечто неизвестное.

Алекс Гарленд написал сценарии ко многим фильмам, в том числе к ленте Дэнни Бойла «28 дней спустя». Также по его роману был снят триллер «Пляж», а за сценарий к ленте «Из машины» Гарленд был номинирован на «Оскар». Критики тепло встретили его новый фильм — рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составил 69%, однако зрители оценили ленту всего на 40%. Широкой аудитории не понравилось, что в фильме слишком много символизма.

«Мамочки» (Matky)

В драмеди чешского производства рассказывается о жизни четырёх лучших подруг — Сары, Хедвики, Элишки и Зузаны. Сара (Хана Вагнерова) нашла себя в блогерстве и с головой погрузилась в мир социальных сетей. Хедвика (Петра Гржебичкова) живёт в красивом доме вместе с мужем и сыном, но не слишком счастлива: её супруг — трудоголик, который практически не бывает дома. Зузана (Сандра Новакова) после расставания с мужем осталась одна с двумя детьми и без денег, беременная Элишка (Габриэла Марчинкова) боится стать плохой мамой, а ещё у неё бушуют гормоны и ей всё надоело. У всех них есть свои причуды и проблемы, но надежда, тревоги и страхи, связанные с появлением детей, объединяют таких разных женщин.

Режиссёр Войцех Моравец в своей новой картине показывает материнство без прикрас, откровенно рассказывая о проблемах, с которыми на самом деле сталкиваются женщины в подобных ситуациях.

«Ералаш в кино!»