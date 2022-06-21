В Москве проходит наземная часть съемок фильма "Вызов"

В Москве и Московской области продолжились съемки фильма «Вызов» Клима Шипенко, ради которого актриса Юлия Пересильд летала на МКС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.
По словам Шипенко, изначально авторы думали, что главный вызов этого кино — съемки в космосе.
«Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до», — рассказывает Шипенко.
Наземные съемки будут проходить на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и санатория Вороново, а также в специально построенном павильоне с копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации «Роскосмос».
Коллегу героини Юлии Пересильд, хирурга, сыграет актер Милош Бикович.