Вышел трейлер нового мюзикла «Матильда»

Эмме Томпсон не привыкать радикально перевоплощаться на экране. И речь идет не только об актерском таланте, но и о внешней трансформации. Начала Томпсон свои «переодевания» с фильма «Моя ужасная няня» (2005), совсем недавно была «Круэлла» (2021), а в ближайшее время выходит ее новая работа, где она поразит зрителей необычным образом. В мюзикле «Матильда», поставленном по одноименной повести Роальда Даля, Эмма сыграла зловещую директрису, мисс Транчбул.