Вышел трейлер нового мюзикла «Матильда»

Эмме Томпсон не привыкать радикально перевоплощаться на экране. И речь идет не только об актерском таланте, но и о внешней трансформации. Начала Томпсон свои «переодевания» с фильма «Моя ужасная няня» (2005), совсем недавно была «Круэлла» (2021), а в ближайшее время выходит ее новая работа, где она поразит зрителей необычным образом. В мюзикле «Матильда», поставленном по одноименной повести Роальда Даля, Эмма сыграла зловещую директрису, мисс Транчбул.
Возглавила актерский состав новой картины Алиша Вейр, исполнив роль Матильды. Кроме Томпсон на съемочной площадке к ней присоединились Лашана Линч в роли мисс Ханни, Стивен Грэм, Андреа Райзборо, Синду Ви, Лорен Александра и Карл Спенсер. Компания Working Title Films разрабатывала музыкальную киноадаптацию в течение шести лет. В 2018-м году к проекту присоединился Netflix.
Мировая премьера «Матильды» запланирована на 2-е декабря.