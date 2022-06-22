Экранизация «Предвестника» меняет режиссера

Британский режиссёр Уэс Болл («Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти») выбыл из работы над экранизацией комикса «Предвестник», потому что его пригласили снимать новую «Планету обезьян». Переговоры на открывшуюся вакансию ведёт Пол Доунз Колайццо («Бриттани бежит марафон»).

Фото: Кино-Панк Кино-Панк

Продюсер «Предвестника» – Нил Мориц, сделавший все девять частей «Форсажа». Съёмки будет вести студия Морица Original Film и компания Valiant Entertainment, издавшая оригинальный комикс. Распространением фильма займётся Paramount Pictures.