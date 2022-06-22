Экранизация «Предвестника» меняет режиссера

Британский режиссёр Уэс Болл («Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти») выбыл из работы над экранизацией комикса «Предвестник», потому что его пригласили снимать новую «Планету обезьян». Переговоры на открывшуюся вакансию ведёт Пол Доунз Колайццо («Бриттани бежит марафон»).
Продюсер «Предвестника» – Нил Мориц, сделавший все девять частей «Форсажа». Съёмки будет вести студия Морица Original Film и компания Valiant Entertainment, издавшая оригинальный комикс. Распространением фильма займётся Paramount Pictures.
Фильм расскажет о группе школьников с нечеловеческими способностями. Вместе они противостоят влиятельной корпорации, которая планирует использовать их таланты.