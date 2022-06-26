Фильмы, которые поймут только эмигранты

Начинать жизнь с чистого листа в чужой стране всегда нелегко, ведь на новом месте эмигранты нередко оказываются в эпицентре национальных, религиозных и культурных конфликтов. Герои новой подборки «Рамблера» знают это не понаслышке.

Фото: Кадр из фильма «Айка» Кадр из фильма «Айка»

«Эмигранты» и «Поселенцы»

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Дилогия Яна Труэля, созданная на основе романов Вильхельма Муберга. Крестьянская пара Карл-Оскар (Макс фон Сюдов) и Кристина (Лив Ульман) возделывают скудную шведскую почву и измучены многолетними неурожаями. Младший брат Карла Роберт (Эдди Аксберг) вынужден терпеть издевательства хозяина фермы, где он работает. Наконец семья решает перебраться в далекую Америку, а именно в Миннесоту, чтобы найти там плодородную землю и счастье. Но в Новом Свете их ждут суровые испытания.

Кадр из фильма «Эмигранты»

«Айка»

Уроженка Киргизии Айка (Самал Еслямова) нелегально живет и работает в Москве как тысячи ее соотечественников. Ситуация осложняется тем, что она беременна. После рождения сына она просто сбегает из роддома, бросив ребенка, так как не может его прокормить. Девушка отчаянно пытается выжить и найти работу, чтобы отдать долг кредиторам, ведь последние угрожают убить ее сестру в Киргизии. И все это в условиях, когда ее в любой момент могут депортировать.

«Бег»

Фильм Алова и Наумова о судьбах русских эмигрантов первой волны, основанный на одноименной пьесе Михаила Булгакова, а также других его произведениях. После победы красных все, для кого опасен новый режим, бегут из Крыма в Константинополь. Белые генералы, казаки, интеллигенты, предприниматели — все они теперь в одном положении и все эмигранты, скитающиеся по Европе в поисках приюта и тоскующие о России. Одни герои не выдерживают и возвращаются назад, другие понимают, что там их ждет расстрел и остаются, глядя в будущее без надежды, третьи же сносно устраивают свою жизнь на новом месте.

Кадр из фильма «Бег»

«Роковая страсть» (в оригинале The Immigrant)

Две сестры, Эва (Марион Котийяр) и Магда (Анджела Сарафян), приезжают из родной Польши в США. На дворе 1921 года и в Нью-Йорке их никто не ждет, несмотря на то, что там живут их родственники. Магда попадает в карантин из-за туберкулеза, а Эве грозит депортация. Ей помогает некий Бруно (Хоакин Феникс), однако его намерения совсем не бескорыстны.

«Вид на жительство»

Француз Жорж заключает фиктивный брак с американкой Бронте, чтобы получить разрешение на работу в Нью-Йорке. У Бронте свой интерес: она хочет сохранить квартиру с садом, которую сдают только семейным парам. Теперь двоим предстоит убедить в искренности своих чувств иммиграционную комиссию. Питер Уир обыгрывает трудности адаптации в чужой стране в романтическом и комедийном ключе.

«Банды Нью-Йорка»

Соединенные Штаты — страна эмигрантов, но каждая новая волна приезжих сталкивалась с враждебным отношением тех, кто успел осесть на новом месте раньше. В центре сюжета — столкновение коренных американцев, чьи предки отстояли независимость молодой страны, и спасающихся от голода на родине ирландцев. Национальный конфликт осложняется религиозным, ведь большинство местных — протестанты, а ирландцы католики. Вожак коренных Билл по прозвищу Мясник (Дэниел Дэй-Льюис) в драке убивает лидера ирландских переселенцев Валлона (Лиам Нисон). Его сын Амстердам (Леонардо Ди Каприо) через много лет возвращается в Нью-Йорк, чтобы отмстить за смерть отца. Конфликт в духе Шекспира разворачивается на фоне Гражданской войны в США.

«Новый свет»