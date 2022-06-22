Тайны фильма «Большая перемена»

Ровно 60 лет назад писатель Георгий Садовников завершил повесть «Иду к людям», по которой спустя 10 лет начали снимать четырехсерийную киноленту «Большая перемена».

Фото: Кадр из фильма "Большая перемена" Кадр из фильма "Большая перемена"

Если вы заметили, и недели не проходит, чтобы какой-нибудь из телеканалов не показывал это забавное и одновременно трогательное кино о великовозрастных учениках вечерней школы рабочей молодежи. И бывает, порою залипаешь, включаясь с любого момента. Кто-то говорит, что секрет фильма - в фантастическом актерском ансамбле. Другие уверены, что дело в таланте постановщика Алексея Коренева, который умел и любил снимать комедии. Третьи отмечают интересные крупные планы, выполненные мастером своего дела - оператором Анатолием Мукасеем. Но факт остается фактом - несколько поколений искренне любят «Большую перемену».

Кадр из фильма

Коренев решил превратить дидактическую повесть Садовникова о вечерней школе в искрометную комедию. Под незамысловатым названием «Похождения школьного учителя». Однако пока режиссер собирал съемочную группу, в «Вечерней Москве» вышла статья о будущей ленте. В Министерство образования хлынул поток писем от возмущенных педагогов. Какие, мол, могут быть похождения у представителя этой хоть и древнейшей, но весьма социально ответственной профессии.

Название пришлось срочно менять. Коренев позвал в кафе Дома литераторов на мозговой штурм Садовникова и оператора Анатолия Мукасея, где последний и выдал «Большую перемену».

- Смысл такой, что большая перемена есть и в школе, и в жизни у наших героев, - объясняет Мукасей. - Премией за название была бутылка коньяка, и мы ее весело распили.

А потом начались долгие поиски актеров - без проб первым делом утвердили корифеев МХАТа Анастасию Георгиевскую (учитель географии Серафима Павловна) и Михаила Яншина (профессор Волосюк).

Нестором Петровичем, которого сыграл Михаил Кононов, видели Андрея Мягкова. Но актер, в жизни которого еще не случились ни «Ирония судьбы», ни «Служебный роман», выдвинул ультиматум: будет сниматься только с женой - актрисой Анастасией Вознесенской. Он, кстати, достаточно часто пытался лоббировать свою супругу, но лишь однажды это удалось. Эльдар Рязанов взял по блату супругу Мягкова в «Гараж», со свойственным ему стебом выдав ей роль «блатной» директорши рынка.

Андрей просил Коренева сделать жену учительницей Светланой Афанасьевной. Однако режиссер наотрез отказался и пригласил Кононова, который уже сыграл в хитовых драмах «Начальник Чукотки», «Андрей Рублев» и «Начало». На работу в «дурацкой комедии», как позже признавался артист, он согласился, чтобы проверить свой талант. Но при этом постоянно спорил с режиссером, отказывался произносить «глупые» фразы, оскорблял коллег и дважды сорвал съемки.

- Чтобы разогреть себя, ему надо было с кем-то поругаться, - делился Садовников. - Однажды Кононов сильно обидел Наташу Богунову - жену Ганжи. Пришлось успокаивать ее, утирать слезы.

- Миша ведь в завязке тогда был, - откровенничал Юрий Кузьменков (Федоскин). - Может, зашивания-то эти как раз и губят людей, черт возьми. Комплексы его изнутри ели. Сторонился всех. До конца дней стыдился «Большой перемены». Никто не стыдился - ни Леонов, ни Яншин, ни Збруев. Всех приглашали на юбилеи картины, все приходили. А он с вызовом отказывался.

К слову, про Леонова. Его персонажа - шофера Степана Семеновича - придумали, работая над сценарием. В книге Нелли жила с мамой. И училась женщина на несколько классов младше - в четвертом, а не в девятом.

- Играть папу-маму, который может и малыша перепеленать, мне понравилось и заставило по-новому взглянуть на отношения разных поколений в одной семье. Это решение было передовым, но и не новаторским. Вовлеченное отцовство пропагандировалось во многих кинокартинах - ведь СССР был страной работающих женщин,

- пояснял актер.

Кадр из фильма

Евгений Павлович много привнес в свою роль. Например, озорная сцена с залезанием в окно и шлепок по попе взрослой дочке прямо в классе - его придумки.

Чужой карман

Согласно архивным ведомостям, актеры за весь съемочный период (чуть больше года) получили приятные суммы:

Только цифра