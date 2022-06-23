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10 минут назад

Появились первые кадры с орками из сериала "Властелин колец"

Inc-Newsиещё 1

Над многосерийным проектом по "Властелину колец" — "Кольца власти" работает стрим-сервис Amazon. Итак, поклонники вселенной "Властелина колец", приготовьтесь ужасаться. Ну, или возликовать. Стало ясно, как будут выглядеть орки из сериала Amazon кольца власти.

Появились первые кадры из сериала "Властелин колец"
Фото: Inc-NewsInc-News
Орки из сериала "Властелин колец"

Каждый персонаж уникален. Создатели сериала утверждают, что сериальные орки будут визуально отличаться от тех, кто появляются в трилогии, снятой П. Джексоном. У этих существ более светлая кожа и более щуплое телосложение — они не участвовали в битвах, поскольку долгое время жили в пещерах, пытаясь скрыться от угрозы полного вымирания.

Фильмы,Питер Джексон,
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