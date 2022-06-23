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57 минут назад

"Королева ужасов" Келси Боллиг сняла новый хоррор-триллер "Заводчики"

Газета.Ruиещё 1

Оливия Кук, одна из звезд приквела "Игры престолов" канала HBO, "Дом дракона", сыграет главную роль в "Заводчиках", фильме ужасов. Он станет полнометражным режиссерским дебютом восходящей женщины-кинорежиссера Келси Боллиг, пишет The Hollywood reporter.

"Королева ужасов" сняла новый хоррор-триллер "Заводчики"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Адам Маккей, режиссер "Не смотри вверх" и исполнительный продюсер сериала HBO Winning Time является одним из инициаторов этой идеи и занимается продюсированием вместе с Тоддом Шульманом.

Фильм описывается как социальный триллер ужасов, который по тональности соответствует вышедшему в марте Fresh, триллеру о свиданиях, в котором снимались Дейзи Эдгар-Джонс и Себастьян Стэн. Боллиг, настоящая "королева ужасов", получила свою первую награду за лучший сценарий за свой полнометражный фильм "Большие дети играют в непредумышленное убийство" на фестивале фильмов ужасов "Голливудский визг". Она получила также признание за свой первый короткометражный фильм "Просить друга", который на сегодняшний день получил 18 наград, в том числе за лучшую режиссуру на фестивале фильмов ужасов NOLA и за лучшую комедию ужасов на знаменитом фестивале "Женщины в фильмах ужасов".

"Просить друга" проложило путь ко второму короткометражному фильму Боллиг "Четвертая стена". Премьера которого состоялась на фестивале Fantasia, а затем он стал лучшим фильмом ужасов на кинофестивале Nightmares, а также на кинофестивале Hollyshorts и его сценарий на фестивале de Cine de Terror de Molins de Rei в Испании. Ее последний короткометражный фильм Kickstart My Heart дебютировал на прошлой неделе на фестивале "Танцы с фильмами".

Фильмы,Российские актеры,Игра престолов,Оливия Кук,Адам Маккей,Себастьян Стэн,
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