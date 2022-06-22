Криминальная мелодрама «Межсезонье» выходит в прокат

Шестнадцатилетняя Саша хочет совершить собственную революцию. Для её одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже переворот. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.