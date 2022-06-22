Криминальная мелодрама «Межсезонье» выходит в прокат

В основу её сюжета легла реальная история.
На большие экраны выходит криминальная мелодрама «Межсезонье», сценаристом, режиссёром и продюсером которой выступил 36-летний Александр Хант, автор картины «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и обладатель премии «Ника».
Над сюжетом также трудился Владислав Малахов («Про любовь», «Карантин»). Продюсированием занимались Максим Добромыслов и Рубен Дишдишян («Брестская крепость», «Слушая тишину», «Аритмия», «Я остаюсь», «Дом», «Крепость», «Ликвидация», «У каждого своя война», «Крёстный», «Прощай, любимая…»).
Шестнадцатилетняя Саша хочет совершить собственную революцию. Для её одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже переворот. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Роли в ленте исполнили Женя Виноградова, Игорь Иванов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Константин Гацалов, Владимир Спартак, Илья Мозговой, Константин Итунин, Ирина Чериченко и Денис Курлаев. Съёмки картины проходили в Екатеринбурге.
Известно, что в основу сюжета фильма легла реальная история псковских подростков Кати и Дениса. В 2016 году школьники поссорились с родителями, заперлись в загородном доме, стреляли в полицейских и вели прямую трансляцию в Periscopе. Когда начался штурм, они покончили с собой.