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3 часа назад

5 байопиков, которые захватывают не хуже выдуманных историй

Мира Маркина

Какими бы талантливыми ни были современные сценаристы и режиссеры, подчас сама жизнь бывает куда более изобретательной. Вот почему многие байопики могут дать фору даже самым запутанным картинам с выдуманным сценарием. Подробнее о биографических лентах, которые стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

5 байопиков, которые захватывают дух
Фото: Кадр из фильма "Переступить черту"Кадр из фильма "Переступить черту"

"Переступить черту", 2005

Кадр из фильма "Переступить черту"

Картина повествует о юности и первых шагах в карьере легендарного кантри-певца Джони Кэша. Главную роль исполнил Хоакин Феникс, кандидатуру которого одобрил сам Кэш. Актер основательно вжился в образ и даже сам исполнил все композиции в фильме.

"Даласский клуб покупателей", 2013

Кадр из фильма "Даласский клуб покупателей"

В 1985 году у электрика из США обнаруживают СПИД. Традиционная медицина еще не знала, как можно помочь больному, поэтому герой решился на экспериментальные средства и смог продлить себе жизнь. Более того, он начал продавать медикаменты другим людям с таким же диагнозом.

Картина, удостоившаяся трех "Оскаров", основана на реальной статье из газеты The Dallas Morning News.

"Игры разума", 2001

Кадр из фильма "Игры разума"

Джон Нэш – гений математики, который делает невероятные открытия в области теории игр. Однажды к нему обращаются из ЦРУ с просьбой помочь в поисках зашифрованных посланий в открытых источниках. С этого момента жизнь Нэша делится на "до" и "после".

"В диких условиях", 2007

Кадр из фильма "В диких условиях"

Окончив учебу в университете, Крис Маккэндлесс отдает все свои деньги на благотворительность и отправляется в опасное путешествие по диким местам, финальной точкой которого становится Аляска.

"Пианист", 2002

Кадр из фильма "Пианист"

В основу картины легла автобиография Владислава Шпильмана – одного из самых выдающихся пианистов Польши 30-х годов XX века. Герой все свободное время посвящает музыке, но его жизнь резко меняется, когда Польшу захватывают нацисты.

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