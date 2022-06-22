5 байопиков, которые захватывают дух

Какими бы талантливыми ни были современные сценаристы и режиссеры, подчас сама жизнь бывает куда более изобретательной. Вот почему многие байопики могут дать фору даже самым запутанным картинам с выдуманным сценарием. Подробнее о биографических лентах, которые стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Переступить черту" Кадр из фильма "Переступить черту"

"Переступить черту", 2005

Картина повествует о юности и первых шагах в карьере легендарного кантри-певца Джони Кэша. Главную роль исполнил Хоакин Феникс, кандидатуру которого одобрил сам Кэш. Актер основательно вжился в образ и даже сам исполнил все композиции в фильме.

"Даласский клуб покупателей", 2013

Кадр из фильма "Даласский клуб покупателей"

В 1985 году у электрика из США обнаруживают СПИД. Традиционная медицина еще не знала, как можно помочь больному, поэтому герой решился на экспериментальные средства и смог продлить себе жизнь. Более того, он начал продавать медикаменты другим людям с таким же диагнозом.

Картина, удостоившаяся трех "Оскаров", основана на реальной статье из газеты The Dallas Morning News.

"Игры разума", 2001

Джон Нэш – гений математики, который делает невероятные открытия в области теории игр. Однажды к нему обращаются из ЦРУ с просьбой помочь в поисках зашифрованных посланий в открытых источниках. С этого момента жизнь Нэша делится на "до" и "после".

"В диких условиях", 2007

Окончив учебу в университете, Крис Маккэндлесс отдает все свои деньги на благотворительность и отправляется в опасное путешествие по диким местам, финальной точкой которого становится Аляска.

"Пианист", 2002