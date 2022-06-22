Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

За последние 25 лет в России произошла перестройка кинопроката, а он, в свою очередь, переделал зрителей. Наших детей воспитал Голливуд, 80 процентов продукции которого — это очень слабые фильмы. Наши дети прониклись американской этикой и эстетикой. И — все логично: как только голливудские фильмы ушли, зрителей в кинотеатрах не стало.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Одна из причин в том, что российский кинобизнес продукцию Голливуда заменить не в состоянии. Ведь в России в последние годы исчезли независимые киностудии. Осталось 8–10 студий-мейджоров, которые пытаются снимать коммерческое кино на бюджетные деньги. Получается это плохо: 99 процентов наших фильмов приносят убытки, хотя их продюсеров почему-то принято считать успешными.

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Проблема, возможно, в том, что мы снимаем не российское кино, а пытаемся догнать Голливуд, снимая фильмы по его лекалам. Мы не пошли по пути Китая, Индии, Южной Кореи, которые производят оригинальную продукцию для местного зрителя.

Между тем зритель готов потреблять такую продукцию — условно неамериканскую, он способен воспринять и другой, не голливудский художественный язык. Доказательство тому — нынешняя популярность театра. В нашем театре практически всегда аншлаги, и среди зрителей много молодежи. Если она ходит на русские спектакли, то пойдет и на русское кино, если его правильно сделать.

На мой взгляд, необходима перестройка всей отечественной киноиндустрии. Ну, например, изменение схемы его финансирования. Пусть «успешные» продюсеры берут в банках кредиты, снимают на них кино и доказывают свою высокую квалификацию, возвращая кредитные деньги за счет небывалого коммерческого успеха их картин. Пусть эти кредиты будут льготными, под низкий процент, но они должны быть. А безвозвратные государственные субсидии на съемки коммерческого кино должны уйти в прошлое. Субсидии, да, возможны и даже необходимы, но, например, при производстве кино для детей или каких-то познавательных либо качественных документальных фильмов.