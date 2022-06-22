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2 часа назад

Лучшие фильмы с Мэрил Стрип

Мира Маркина

Одна из величайших актрис современности, по мнению киноведов и критиков, лауреат премии «Оскар» Мэрил Стрип отмечает день рождения — 22 июня ей исполняется 73 года. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые раскрывают ее многогранный талант.

Лучшие фильмы с Мэрил Стрип
Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

«Мосты округа Мэдисон» (1995)

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Франческа — жена американского фермера и мать двоих детей, Роберт — свободный фотограф, который давно уже привык жить один. Их встреча меняет жизни обоих: они страстно и без оглядки влюбились друг в друга. На эту чувства, о которых они мечтали всю жизнь, им отпущено всего 4 дня. В главных ролях: Мэрил Стрип и Клинт Иствуд.

Кадр из фильма "Мосты округа Мэдисон"

«Комната Марвина» (1996)

Вспыльчивая и неуравновешенная мать-одиночка по имени Ли и ее тяжело больная сестра Бесси заново учатся быть семьей. Теперь им придется восстановить контакт друг с другом, который они так давно и легко потеряли, научиться забывать о собственном эгоизме и больше думать друг о друге. В главных ролях: Мэрил Стрип, Леонардо ДиКаприо и Дайан Китон.

Кадр из фильма "Комната Марвина"

«Дьявол носит Prada» (2006)

Культовая комедийная драма о юной карьеристке, которая сталкивается с изнанкой модной индустрии. По сюжету провинциальная девушка Энди, которая мечтает стать журналисткой, получает должность помощницы великой и ужасной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших журналов мод. Но она еще не знает, с чем ей придется столкнуться на новой работе и на какие жертвы пойти ради блестящей карьеры. В главных ролях Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип.

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

«Сомнение» (2008)

Драма с Мэрил Стрип и Филипом Сеймуром Хоффманом о мнительной монахине Элозиус, которая стоит перед выбором: открыто обвинить священника в том, что он нанес оскорбление афроамериканскому ученику, или же утаить свои подозрения и сомнения. Это глубокая, личностная борьба между сестрой Элозиус и отцом Флинном в конце концов перерастает в вопрос веры и справедливости в тени уединенной церковной организации.

Кадр из фильма "Сомнение"

«Простые сложности» (2009)

Яркий ромком с Мэрил Стрип и Алеком Болдуином от режиссера «Чего хотят женщины» о Джейн, которая, имея новый роман и развод за спиной, считает свою жизнь предсказуемой. Правда, до того момента как ее бывший супруг Джейк решает несмотря ни на что вернуть ее.

Кадр из фильма "Простые сложности"

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009)

Джули Пауэлл — начинающая писательница и оператор call-центра. Чтобы отвлечься от работы, она ставит перед собой цель: приготовить за год 524 блюда из знаменитой книги Джулии Чайлд «Осваивая искусство французской кухни». В главных ролях: Мэрил Стрип и Эми Адамс.

«Август» (2013)

В городе Талса, штат Оклахома, в отчий дом съезжаются члены большой семьи Уэстонов. Случилось несчастье, и все родственники собираются под одной крышей, пьют виски и выясняют отношения, обвиняя друг друга в предательствах, подавленных чувствах и изломанных судьбах... При этом у каждого есть свой скелет в шкафу. В главных ролях: Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Юэн Макгрегор, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Кадр из фильма "Август"
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