Сборы «Топ Ган: Мэверик» превысили 900 миллионов долларов

Как сообщает «Центральная служба новостей», со ссылкой на издание «Deadline», боевик «Топ Ган: Мэверик» с 59-летним американским актёром Томом Крузом («Человек дождя», «Последний самурай», «Лучший стрелок», «Интервью с вампиром», «Грань будущего»), трёхкратным обладателем премии «Золотой глобус», в главной роли собрал в мировом прокате 901,9 миллиона долларов.
Известно, что премьера фильма состоялась 18 мая 2022 года. В американском прокате он собрал 474,8 миллиона долларов, международная касса составила 427,1 миллиона долларов. По словам авторов картины, они надеются преодолеть порог в один миллиард долларов.
Отмечается, что режиссёром фильма «Топ Ган: Мэверик» выступил 48-летний американец Джозеф Косински («Дело храбрых», «Обливион»). Данный проект стал самым успешным в карьере Тома Круза.
Над сценарием работали Эрен Крюгер, Эрик Уоррен Сингер и Кристофер МакКуорри. Роли в картине также исполнили Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Глен Пауэлл, Вэл Килмер, Башир Салахуддин, Чарльз Парнелл, Моника Барбаро и Льюис Пуллман.