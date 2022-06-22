Фото: Робби в розовом наряде со съемок фильма «Барби»

Сейчас идут съемки фильма «Барби». В сети уже появились фото со съемочного процесса, на которых можно увидеть Марго Робби, одетую в розовое одеяние. Судя по всему, это будет один из нарядов Барби.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Подробностей о ленте нет, однако ранее появлялись слухи, что в сюжете будут фигурировать мета-элементы. Об этом может говорить и появление нескольких версий Барби и Кенов. Вместе с Марго Робби также сыграют Райан Гослинг, Симу Лю, Шути Гатва, Исса Рэй и Хари Неф.

Несколько дней назад создатели фильма опубликовали фото Райана Гослинга в образе Кена. Он получился ярким — с джинсовой жилеткой и нижним бельём, на котором написано Ken.