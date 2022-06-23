10 фильмов о людях, построивших жизнь по своим правилам

Менять свою жизнь сложно, но иногда продолжать жить «по-старому» еще труднее. Кто-то начинает перемены с маленьких вещей: заводит новые привычки, меняет круг общения, стиль в одежде или работу. А кто-то просто бросает все и переворачивает жизнь с ног на голову. Делимся с вами 10 фильмами, герои которых стали менять свою жизнь несмотря ни на что.

Фото: Теории и практики Теории и практики

«Звук металла»

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Год: 2019 Режиссер: Дариус Мардер

Рубен — барабанщик в метал-дуэте. Вместе со своей девушкой, вокалисткой Лу, он колесит по всей Америке и дает концерты, как вдруг врачи диагностируют у него стремительное ухудшение слуха. Помочь ему могут только очень дорогие импланты, но они не покрываются страховкой. С подачи Лу Рубен отправляется в приют для глухих, где пытается привыкнуть жить в тишине. Но просто так сдаться своему недугу он не может и начинает бороться за свое место на сцене.

«Капитан Фантастик»

Год: 2016 Режиссер: Мэтт Росс

Изменить свою жизнь не так уж трудно, когда ты один. Но когда у тебя большая семья со множеством детей и от твоего решения зависит все их будущее — это по-настоящему страшно. После смерти жены Бен Кэш, выбравший жить отшельником и самостоятельно воспитывать своих детей вдали от цивилизации, решает отправиться с семьей на похороны любимой супруги в самое сердце Америки. Там ему и его детям придется столкнуться со всем, от чего Бен пытался их оградить: стрит-фуд, система образования и предрассудки. Бену придется решить, что делать дальше: продолжать менять свою жизнь или менять отношение к ней.

«Всегда говори „да“»

Год: 2008 Режиссер: Пейтон Рид

Карл — нелюдимый человек, который отвечает на все предложения «нет». Из-за скверного характера от него ушла жена, клиенты его ненавидят, а друзей у него просто нет. Однажды знакомый предлагает ему посетить курсы личностного роста, где эксцентричный тренер предлагает Карлу попробовать всегда говорить «да», и тогда судьба начнет ему помогать, но за каждое «нет» она будет наказывать угрюмого героя. Карл принимает предложение, и, хотя сперва все идет не очень гладко, постепенно его жизнь налаживается.

«Под солнцем Тосканы»

Фрэнсис — писательница, живущая в Сан-Франциско и уже долгое время пребывающая в депрессии из-за того, что муж ей изменял, а в работе случился творческий кризис. Чтобы как-то помочь ей, подруга-лесбиянка Патти дарит Фрэнсис путевку в романтический тур по Италии — правда, в составе гей-группы. Но Фрэнсис все же соглашается на путешествие и неожиданно решает начать в Италии новую жизнь в роли владелицы старинного поместья.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Год: 2013 Режиссер: Бен Стиллер

Уолтер Митти — иллюстратор в журнале «Лайф». Его работа — сплошная рутина, а жизнь — сплошное разочарование. И вдруг ему представляется шанс отправиться в путешествие: для последнего печатного выпуска журнала не хватает одной фотографии, которая должна была оказаться на обложке. Ее нет ни среди негативов, ни в посылке, присланной фотографом. Единственный шанс достать уникальный снимок — найти самого фотографа, но это непростая задача: Шон не пользуется телефоном и компьютером, снимает на пленку и колесит по всему миру в поисках интересных кадров. И все же Уолтер отправляется по его следам в путешествие, которое заставит его по-новому взглянуть на свою жизнь.

«Мисс Петтигрю живет одним днем»

Год: 2008 Режиссер: Бхарат Наллури

В Лондоне незадолго до Второй мировой войны живет мисс Гвиневра Петтигрю — самая обычная женщина, которую жизнь не избаловала ни яркой внешностью, ни достойным происхождением, ни подарками судьбы. Эта женщина средних лет всю жизнь работала гувернанткой и регулярно меняла семьи из-за частых жалоб. В очередной визит в центр занятости мисс Петтигрю после неприятного разговора с работницей центра крадет со стола визитку певицы Делисии Лафосс и устраивается к ней на работу. Это решение превращает мир мисс Петтигрю в череду ярких выступлений, любовных драм и приключений.

«Ангел-А»

Год: 2005 Режиссер: Люк Бессон

Андре описывает себя как славного парня. Его единственная проблема в том, что он постоянно лжет, в том числе себе. А еще он должен всем бандитам Парижа, и, когда он в очередной раз проигрывает деньги на лошадиных бегах, а кредиторы требуют возвращения долгов, Андре решает покончить жизнь самоубийством. Но внезапно в его планы вмешивается красивая женщина Анджела, которая оказывается ангелом, посланным на Землю, чтобы наставить Андре на путь истинный.

«Повар на колесах»

Год: 2014 Режиссер: Джон Фавро

Карл Каспер, шеф-повар модного ресторана с классической кухней, не находит понимания с владельцем заведения, который не терпит никаких экспериментов. К тому же пришедший в ресторан критик написал о Карле разгромную статью, так что шеф-повар не побоялся вступить в перепалку и даже напасть на критика. Этот скандал привел к увольнению шефа, но Карл не сдался. В Майами он встречается с бывшей женой и сыном и с их подачи решает запустить новый проект — небольшую мобильную закусочную, в которой он сам себе хозяин.

«В поисках праздника»

Год: 2017 Режиссер: Паоло Вирзи

Джон и Элла — пожилая супружеская пара. У обоих проблемы со здоровьем, у Джона прогрессирующая деменция. И все же Элла решает отправиться с Джоном в маленькое путешествие в доме на колесах через всю Америку вопреки уговорам детей и врачей.

«Леди Берд»

Год: 2017 Режиссер: Грета Гервиг