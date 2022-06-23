10 фильмов о людях, построивших жизнь по своим правилам

Менять свою жизнь сложно, но иногда продолжать жить «по-старому» еще труднее. Кто-то начинает перемены с маленьких вещей: заводит новые привычки, меняет круг общения, стиль в одежде или работу. А кто-то просто бросает все и переворачивает жизнь с ног на голову. Делимся с вами 10 фильмами, герои которых стали менять свою жизнь несмотря ни на что.
Год: 2019 Режиссер: Дариус Мардер
Рубен — барабанщик в метал-дуэте. Вместе со своей девушкой, вокалисткой Лу, он колесит по всей Америке и дает концерты, как вдруг врачи диагностируют у него стремительное ухудшение слуха. Помочь ему могут только очень дорогие импланты, но они не покрываются страховкой. С подачи Лу Рубен отправляется в приют для глухих, где пытается привыкнуть жить в тишине. Но просто так сдаться своему недугу он не может и начинает бороться за свое место на сцене.
Год: 2016 Режиссер: Мэтт Росс
Изменить свою жизнь не так уж трудно, когда ты один. Но когда у тебя большая семья со множеством детей и от твоего решения зависит все их будущее — это по-настоящему страшно. После смерти жены Бен Кэш, выбравший жить отшельником и самостоятельно воспитывать своих детей вдали от цивилизации, решает отправиться с семьей на похороны любимой супруги в самое сердце Америки. Там ему и его детям придется столкнуться со всем, от чего Бен пытался их оградить: стрит-фуд, система образования и предрассудки. Бену придется решить, что делать дальше: продолжать менять свою жизнь или менять отношение к ней.
Год: 2008 Режиссер: Пейтон Рид
Карл — нелюдимый человек, который отвечает на все предложения «нет». Из-за скверного характера от него ушла жена, клиенты его ненавидят, а друзей у него просто нет. Однажды знакомый предлагает ему посетить курсы личностного роста, где эксцентричный тренер предлагает Карлу попробовать всегда говорить «да», и тогда судьба начнет ему помогать, но за каждое «нет» она будет наказывать угрюмого героя. Карл принимает предложение, и, хотя сперва все идет не очень гладко, постепенно его жизнь налаживается.
Год: 2003, Режиссер: Одри Уэллс
Фрэнсис — писательница, живущая в Сан-Франциско и уже долгое время пребывающая в депрессии из-за того, что муж ей изменял, а в работе случился творческий кризис. Чтобы как-то помочь ей, подруга-лесбиянка Патти дарит Фрэнсис путевку в романтический тур по Италии — правда, в составе гей-группы. Но Фрэнсис все же соглашается на путешествие и неожиданно решает начать в Италии новую жизнь в роли владелицы старинного поместья.
Год: 2013 Режиссер: Бен Стиллер
Уолтер Митти — иллюстратор в журнале «Лайф». Его работа — сплошная рутина, а жизнь — сплошное разочарование. И вдруг ему представляется шанс отправиться в путешествие: для последнего печатного выпуска журнала не хватает одной фотографии, которая должна была оказаться на обложке. Ее нет ни среди негативов, ни в посылке, присланной фотографом. Единственный шанс достать уникальный снимок — найти самого фотографа, но это непростая задача: Шон не пользуется телефоном и компьютером, снимает на пленку и колесит по всему миру в поисках интересных кадров. И все же Уолтер отправляется по его следам в путешествие, которое заставит его по-новому взглянуть на свою жизнь.
Год: 2008 Режиссер: Бхарат Наллури
В Лондоне незадолго до Второй мировой войны живет мисс Гвиневра Петтигрю — самая обычная женщина, которую жизнь не избаловала ни яркой внешностью, ни достойным происхождением, ни подарками судьбы. Эта женщина средних лет всю жизнь работала гувернанткой и регулярно меняла семьи из-за частых жалоб. В очередной визит в центр занятости мисс Петтигрю после неприятного разговора с работницей центра крадет со стола визитку певицы Делисии Лафосс и устраивается к ней на работу. Это решение превращает мир мисс Петтигрю в череду ярких выступлений, любовных драм и приключений.
Год: 2005 Режиссер: Люк Бессон
Андре описывает себя как славного парня. Его единственная проблема в том, что он постоянно лжет, в том числе себе. А еще он должен всем бандитам Парижа, и, когда он в очередной раз проигрывает деньги на лошадиных бегах, а кредиторы требуют возвращения долгов, Андре решает покончить жизнь самоубийством. Но внезапно в его планы вмешивается красивая женщина Анджела, которая оказывается ангелом, посланным на Землю, чтобы наставить Андре на путь истинный.
Год: 2014 Режиссер: Джон Фавро
Карл Каспер, шеф-повар модного ресторана с классической кухней, не находит понимания с владельцем заведения, который не терпит никаких экспериментов. К тому же пришедший в ресторан критик написал о Карле разгромную статью, так что шеф-повар не побоялся вступить в перепалку и даже напасть на критика. Этот скандал привел к увольнению шефа, но Карл не сдался. В Майами он встречается с бывшей женой и сыном и с их подачи решает запустить новый проект — небольшую мобильную закусочную, в которой он сам себе хозяин.
Год: 2017 Режиссер: Паоло Вирзи
Джон и Элла — пожилая супружеская пара. У обоих проблемы со здоровьем, у Джона прогрессирующая деменция. И все же Элла решает отправиться с Джоном в маленькое путешествие в доме на колесах через всю Америку вопреки уговорам детей и врачей.
Год: 2017 Режиссер: Грета Гервиг
Кристин «Леди Берд» учится в выпускном классе христианской школы в Калифорнии. У ее семьи финансовые трудности: отец потерял работу, мама зарабатывает слишком мало, чтобы позволить дочери учиться в финансовом колледже, а само окружение требует от «Леди Берд» быть как все. Но Кристин не сдается и с юношеским упорством преодолевает все препятствия, доказывая, что нет ничего невозможного, если хочешь изменить свою жизнь.