Появились видео с последнего выступления Шатунова

В Сети появилось видео с последнего концерта солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. На своем выступлении артист шутил, разговаривал с поклонниками и принимал подарки. Кроме того, Шатунов исполнил один из своих хитов – песню "Седая ночь". Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что Шатунов был госпитализирован в состоянии клинической смерти. В течение полутора часов врачи оказывали ему реанимационные мероприятия, которые успехом не увенчались.