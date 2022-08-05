Российские фильмы, от которых без ума зарубежные звезды

Критики нередко и небезосновательно ругают российское кино, но это не значит, что в отечественный прокат не выходит достойных картин.

Фото: Кадр из фильма "Левиафан" Кадр из фильма "Левиафан"

Более того, многие из фильмов, снятые российскими и советскими режиссерами, любят даже зарубежные знаменитости. Подробнее о картинах, которые покорили искушенных западных зрителей – в материале "Рамблера".

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"Левиафан", 2014

Кадр из фильма "Левиафан"

В России суровую драму Андрея Звягинцева приняли неоднозначно – одни с восторгом, другие с критикой. Однако за рубежом она произвела фурор: картина стала лауреатом "Золотого глобуса" и Каннского кинофестиваля, а также была номинирована на "Оскар". Однажды в интервью российскому изданию знаменитый голливудский актер Колин Ферт признался, что восхищен работой Звягинцева:

"Думаю, это замечательное произведение искусства, мастерская работа и лента с очень красивой актерской игрой. Это одна из лучших картин, которые я видел за последние десять лет".

"Русский ковчег", 2002

Кадр из фильма "Русский ковчег"

Фэнтезийная драма Александра Сокурова, получившая номинацию на Золотую пальмовую ветвь, единственная российская картина, которую включили в список лучших фильмов в истории по версии журнала Sight & Sound.

Крайне положительно картину оценил Стивен Спилберг, заявив, что это один из его любимейших фильмов. В частности, режиссер был восхищен тем, что 95-минутный фильм снимали одним кадром.

Не остался равнодушным и режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, известный по фильмам "Выживший" и "Бердмэн":

"Я просто обожаю "Русский ковчег". Я едва ли не плакал в финале картины, настолько она прекрасна".

"Иди и смотри", 1985

Кадр из фильма "Иди и смотри"

Душераздирающая военная драма Элема Климова получила высокую оценку критиков и зрителей сразу же после ее выхода на экраны. В 1986 году фильм был признан лучшей картиной года по версии читателей журнала "Советский экран", а чуть позже журнал Time Out поставил киноленту на шестое место в списке "50 лучших военных фильмов всех времен".

Среди зарубежных звезд поклонником фильма "Иди и смотри" является Антонио Бандерас. На пресс-конференции в России актер признавался: