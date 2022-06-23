Короткометражка "Как обычно" победила на кинофестивале

"В тот день, когда я узнал, что мы получили награду, я отправился с близкими на место сьемок – дикий и очень атмосферный волжский пляж. Поддался ностальгии, захотелось вернуться в наш единственный съемочный день. Можно сказать, что с этой победой сбылась моя первая режиссерская мечта. Ребята, все участники кинопроекта тоже очень рады, и это вдохновляет и заряжает на будущие киносъемки. И все мы понимаем, что в сегодняшних реалиях получить зарубежную награду – тоже своего рода достижение. Приятно сознавать, что самарский фильм увидят кинолюбители из других стран. История на этом не заканчивается, и мы надеемся, что попадем на живые показы "Как обычно" в Румынии". Сейчас мы готовимся к съемкам нового фильма и серии питчингов, на которых расскажем о том, как мы снимаем кино",