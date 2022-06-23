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2 часа назад

Самарская короткометражка "Как обычно" победила на кинофестивале Short to the Point

Волга Ньюс

Премьера картины состоялась 28 марта в ЦРК "Художественный". Фильм рассказывает о том, как молодой и успешный архитектор и его семья отправляются в отпуск на свою малую родину, чтобы отдохнуть с другом детства и его семьей. Они идут на ближайший пляж. Однако день приятной ностальгии сменяется соревнованием "кто круче".

Короткометражка "Как обычно" победила на кинофестивале
Фото: Волга НьюсВолга Ньюс

Благодаря победе в Short to the Point с фильмом "Как обычно" познакомятся зрители из других стран. Картину представят с английскими субтитрами. Любая короткометражка, включенная в программу Short to the Point, будет демонстрироваться в рамках других значимых мероприятий, например на THE SHORT FILMS FACTORY – проекте, который проходит в Бухаресте и других крупных городах Румынии и зарубежья.

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По словам режиссера, сейчас команда готовится к съемкам новой короткометражной ленты.

"В тот день, когда я узнал, что мы получили награду, я отправился с близкими на место сьемок – дикий и очень атмосферный волжский пляж. Поддался ностальгии, захотелось вернуться в наш единственный съемочный день. Можно сказать, что с этой победой сбылась моя первая режиссерская мечта. Ребята, все участники кинопроекта тоже очень рады, и это вдохновляет и заряжает на будущие киносъемки. И все мы понимаем, что в сегодняшних реалиях получить зарубежную награду – тоже своего рода достижение. Приятно сознавать, что самарский фильм увидят кинолюбители из других стран. История на этом не заканчивается, и мы надеемся, что попадем на живые показы "Как обычно" в Румынии". Сейчас мы готовимся к съемкам нового фильма и серии питчингов, на которых расскажем о том, как мы снимаем кино",

– рассказал режиссер, руководитель видеостудии MODJO FILMS Антон Долганов.

Съемки "Как обычно" прошли на диком волжском пляже в последние дни лета 2021 г., и авторам удалось максимально передать ту самую атмосферу самарской "ЗаВолги".

В главных ролях – артисты самарских театров Юрий Коннов, Владимир Мухтаров, Виолетта Шулакова, Любовь Тювилина и начинающие актеры-дети Полина Четаева и Кирилл Боков, которые наравне со взрослыми отработали полный съемочный день.

Проект реализован собственными силами видеостудии Антона Долганова MODJO FILMS и при финансовой поддержке не равнодушных к кино жителей Самары. В команду вошли местные профессионалы из разных сфер: оператор Владислав Сидоров, звукорежиссер и саунддизайнер Алла Четаева, композитор Иван Уруев и многие другие.

Фильмы,Кирилл Боков,Владислав Сидоров,Любовь Тювилина,Юрий Коннов,
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