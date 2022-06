Короткометражка "Как обычно" победила на кинофестивале

Благодаря победе в Short to the Point с фильмом "Как обычно" познакомятся зрители из других стран. Картину представят с английскими субтитрами. Любая короткометражка, включенная в программу Short to the Point, будет демонстрироваться в рамках других значимых мероприятий, например на THE SHORT FILMS FACTORY – проекте, который проходит в Бухаресте и других крупных городах Румынии и зарубежья.