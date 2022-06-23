Кадр дня: как в «Рокки» Сталлоне пострадал из-за Лундгрена

Актер из-за коллеги по фильму отправился в больницу. О том, что произошло, читайте в материале «Рамблера».
Для Сильвестра Сталлоне было крайне важно, чтобы сцены боксерских поединков в картине выглядели максимально правдиво, поэтому эпизоды боев часто пересматривали и порой несколько раз переснимали.
Однажды дотошность Сталлоне стоила ему проблем со здоровьем. Во время съемок одного из эпизодов боя Рокки с героем Дольфа Лундгрена Сталлоне попросил последнего ударить его по-настоящему. Актер просьбу Сильвестра выполнил.
Через некоторое время после съемок Сталлоне почувствовал себя неважно. Пересмотрев сцену боя, члены съемочной группы поняли, что один из ударов Лундгерна, который пришелся в грудную клетку коллеги, был слишком мощным. Съемки пришлось остановить на несколько дней, поскольку Сталлоне пришлось оказывать медицинскую помощь в отделении интенсивной терапии.