Кадр дня: как в «Рокки» Сталлоне пострадал из-за Лундгрена

Актер из-за коллеги по фильму отправился в больницу. О том, что произошло, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Рокки 4» Кадр из фильма «Рокки 4»

Для Сильвестра Сталлоне было крайне важно, чтобы сцены боксерских поединков в картине выглядели максимально правдиво, поэтому эпизоды боев часто пересматривали и порой несколько раз переснимали.

Однажды дотошность Сталлоне стоила ему проблем со здоровьем. Во время съемок одного из эпизодов боя Рокки с героем Дольфа Лундгрена Сталлоне попросил последнего ударить его по-настоящему. Актер просьбу Сильвестра выполнил.