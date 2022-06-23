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2 часа назад

Кадр дня: как в «Рокки» Сталлоне пострадал из-за Лундгрена

Мария Кимакович

Актер из-за коллеги по фильму отправился в больницу. О том, что произошло, читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: как в «Рокки» Сталлоне пострадал из-за Лундгрена
Фото: Кадр из фильма «Рокки 4»Кадр из фильма «Рокки 4»

Для Сильвестра Сталлоне было крайне важно, чтобы сцены боксерских поединков в картине выглядели максимально правдиво, поэтому эпизоды боев часто пересматривали и порой несколько раз переснимали.

Однажды дотошность Сталлоне стоила ему проблем со здоровьем. Во время съемок одного из эпизодов боя Рокки с героем Дольфа Лундгрена Сталлоне попросил последнего ударить его по-настоящему. Актер просьбу Сильвестра выполнил.

Через некоторое время после съемок Сталлоне почувствовал себя неважно. Пересмотрев сцену боя, члены съемочной группы поняли, что один из ударов Лундгерна, который пришелся в грудную клетку коллеги, был слишком мощным. Съемки пришлось остановить на несколько дней, поскольку Сталлоне пришлось оказывать медицинскую помощь в отделении интенсивной терапии.

Фильмы,Сильвестр Сталлоне,
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