Фильм "Главная роль" выйдет в России 30 июня

Комедия "Главная роль" с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус появится в российских кинотеатрах 30 июня.

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По сюжету ленты тщеславный миллиардер намеревается создать идеальный фильм, чтобы вписать свое имя в историю. Режиссером проекта выступили Мариано Кон и Гастон Дюпра. Картина была номинантом Венецианского кинофестиваля в 2021 году.