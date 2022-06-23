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1 час назад

Фильм "Главная роль" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом выйдет в России 30 июня

Газета.Ru

Комедия "Главная роль" с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус появится в российских кинотеатрах 30 июня.

Фильм "Главная роль" выйдет в России 30 июня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету ленты тщеславный миллиардер намеревается создать идеальный фильм, чтобы вписать свое имя в историю. Режиссером проекта выступили Мариано Кон и Гастон Дюпра. Картина была номинантом Венецианского кинофестиваля в 2021 году.

Крус сыграет известного режиссера Лолу Куэвас, миллиардер вызвался профинансировать экранизацию ее нового романа о вражде двух братьев. Бандерас выступит в роли Феликса Риверо – голливудской звезды, мачо и кумира миллионов. Его коллегой по съемочной площадке станет Иван Торрес (Оскар Мартинес), знаменитый театральный артист, педагог и ценитель высокого искусства.

Фильмы,Иван Торрес,Мариано Кон,Оскар Мартинес,Пенелопа Крус,Антонио Бандерас,
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