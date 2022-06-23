Фильм "Главная роль" выйдет в России 30 июня

Комедия "Главная роль" с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус появится в российских кинотеатрах 30 июня.
По сюжету ленты тщеславный миллиардер намеревается создать идеальный фильм, чтобы вписать свое имя в историю. Режиссером проекта выступили Мариано Кон и Гастон Дюпра. Картина была номинантом Венецианского кинофестиваля в 2021 году.
Крус сыграет известного режиссера Лолу Куэвас, миллиардер вызвался профинансировать экранизацию ее нового романа о вражде двух братьев. Бандерас выступит в роли Феликса Риверо – голливудской звезды, мачо и кумира миллионов. Его коллегой по съемочной площадке станет Иван Торрес (Оскар Мартинес), знаменитый театральный артист, педагог и ценитель высокого искусства.