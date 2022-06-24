Как снимали «Человек с бульвара Капуцинов»

Ровно 35 лет назад, 23 июня 1987 года, в московском кинотеатре «Мир» состоялась премьера советского комедийного вестерна Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Фильм получил успех сразу же – за год проката его посмотрели 60 млн человек! Как проходили съемки самого советского вестерна в истории – читайте в нашем материале.

Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Сюжет

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Действие фильма разворачивается на рубеже XIX-XX веков. Миссионер от кино мистер Джонни Фест отправляется в захолустный городок на Диком Западе – Санта-Каролина. Его цель – открыть кинотеатр, чтобы дать жителям возможность поменять свои основные развлечения, среди которых, в основном, пьянство, разврат и драки. Оказалось, что синематограф действительно способен перевоспитать людей – бандиты и пьяницы под впечатлением от увиденного бросают свои грехи и стараются стать джентльменами. Конечно, не обходится и без антагонистов – владелец салуна, который Фест арендует для показа фильмов, и местный пастор, руководствуясь своими мотивами, пытаются помешать Джонни Фесту. Сюжет, декорации, юмор – все это делает «Человека с бульвара Капуцинов» настоящим вестерном. Только не американским, а советским, с соответствующими шутками и фразами, ставшими крылатыми.

Драчун, обжора, скандалистка и лучший советский актер

Актерский состав фильма – это целая россыпь звезд советского и российского кино. И, конечно, судьба таких великих артистов, собранных на одной площадке, полна интересных и даже трагичных историй.

Образ Джонни Феста стал последней главной ролью в кино для Андрея Миронова. Он скончался от обширного кровоизлияния в мозг 16 августа 1987 года в возрасте 47 лет. Как вспоминала режиссер Алла Сурикова, для нее создание ленты началось именно с согласия Миронова. Он включился в работу над фильмом еще на стадии первых прикидок сценария и предложил несколько очень важных для сюжета сцен, например, как будет выглядеть финал картины. По результатам опроса журнала «Советский экран», за роль мистера Феста Андрей Миронов был признан лучшим актером 1987 года.

Билли Кинг, второстепенный персонаж в исполнении Николая Караченцова, полюбился многим зрителям даже больше главного героя. Досталась ему эта роль буквально кровью и потом – чтобы убедить режиссера в своей способности сыграть «крутого парня», Караченцову пришлось вступить в драку с главным каскадером Александром Иншаковым. Поединок получился настолько впечатляющий, что изначальному исполнителю роли Билли Алексею Жаркову пришлось отказать. После этого он несколько лет не разговаривал с Аллой Суриковой.

Самым «солидным» актером на съемочной площадке можно было назвать Олега Табакова, исполнившего роль владельца салуна Гарри. Но с ним режиссеру пришлось «повозиться» – оказалось, что Олег Павлович очень любит закуски, поэтому еще до начала съемок умудрялся съедать весь реквизит. В итоге на барной стойке вместо обычных орешков лежали бутафорские. Также примечательно, что все сцены Табакова из-за его большой занятости в театре были сняты без участия других артистов – отдельные крупные планы Гарри просто добавляли в сцены в салуне. Актерский талант Табакова настолько велик, что заметить такую деталь невооруженным глазом практически невозможно.

Разумеется, в истории роковой женщины Дианы Литтл тоже немало интересных моментов. Например, Алла Сурикова изначально не очень хотела брать Александру Яковлеву, но не могла принять окончательного решения, поэтому направила все материалы проб Миронову. Именно Андрей Александрович утвердил Яковлеву.

Однако Алла Сурикова как чувствовала, что ей придется с актрисой непросто – из-за тяжелого характера Яковлевой они постоянно спорили и ругались. В один момент режиссер даже объявила, что отправляет Александру домой и будет переснимать все сцены с новой актрисой. Такой блеф сработал, и в будущем их отношения стабилизировались.

Санто-Каролину чуть не унесло в море, а каскадеры дрались сами с собой

Дикий Запад был воссоздан съемочной бригадой в Крыму – Санта-Каролина расположилась в Тихой бухте под Феодосией. На первый взгляд, это был полноценный, хоть и небольшой городок, однако на самом деле он состоял из одних фасадов, подпертых деревянными балками. Однажды все эти конструкции едва не унесло ветром в море. После съемок команда просила Госкино сохранить деревушку для туристов, но «наверху» все же решили сжечь Санта-Каролину.

В непростых экономических условиях 80-х делать масштабный вестерн было довольно тяжело, и съемочная группа не брезговала любой помощью: лошадиные седла и сбруи предоставила чешская киностудия, шляпы и костюмы шили прямо на «Мосфильме», а своих лошадей для съемок в Крыму приводили местные жители.

Также «с умом» нужно было подходить и к использованию массовки и каскадеров. Например, в сцене драки ковбоев и индейцев обе стороны играли одни и те же люди. Сначала каскадеры выполняли трюки в одеждах ковбоев, а потом переодевались и отыгрывали уже коренных американцев. На этом перевоплощения не заканчивались – сцену, в которой женщины носят на руках Миронова, исполнили также мужчины-каскадеры, переодетые в платья и шляпки.