Тайны режиссера «Большой перемены» Коренева

Кинорежиссеру Алексею Кореневу, подарившему нам «Большую перемену» и такие телехиты, как «По семейным обстоятельствам», «Вас вызывает Таймыр», «Акселератка», «Ловушка для одинокого мужчины», в мае этого года могло бы исполниться 95. Отец актрисы Елены Кореневой скончался в 1995 году от инфаркта и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Сегодня мы расскажем об этом уникальном мастере, который умел и любил снимать комедии.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

… А еще Коренев снял социальную драму «Честный, умный, неженатый...» со Львом Прыгуновым и Галиной Польских. Этими тремя словами, с небольшой поправкой - он был женат, причем дважды - можно охарактеризовать и самого Алексея Александровича.

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Его знаменитая дочь Елена Коренева (кстати, в артистки она идти не собиралась, а грезила о карьере балерины и боготворила Галину Уланову) подмечала:

- Папа родился в мае, а, как говорится, «кто в мае родился - всю жизнь будет маяться».

Его дебют - «Черноморочка» - разнесли в пух и прах: «Выдает дешевую побрякушку за эстетический идеал, формирует у части зрителей ложные представления о прекрасном». Следующий - «Урок литературы» - сняли с проката. Главный герой - учитель, решивший говорить только правду, сталкивается с массой неприятностей. Лента не понравилась властям: «Что за намеки - будто все и везде врут».

«Вас вызывает Таймыр» получил хорошие отзывы и полюбился многим зрителям. Но вот беда - Александр Галич (один из сценаристов) сбежал из СССР, и фильм какое-то время показывать перестали.

- Но Леша никогда не опускал рук и все удары судьбы принимал с улыбкой, - говорили о нем коллеги. - Одно удовольствие работать с таким - веселый, легкий в общении, понимающий. Сколько бы потерял наш кинематограф, если бы он в свое время послушался родителей и пошел в военно-морские инженеры! Ведь папа и мама Алексея Коренева ну никак не видели сына кинорежиссером. В семье никто не был связан с миром искусства. Алексей происходил из рода известных ярославских купцов Соболевых - успешных и обеспеченных Родители - финансисты. Жили в просторной пятикомнатной квартире на Гоголевском бульваре. В ней потом одновременно сосуществовали две семьи - Коренева (жена и две дочки) и его сестры (муж и два сына).

В старших классах Алексей, посещая драмкружок с закадычным другом Олегом Ефремовым, твердо определился с профессией. После школы пошел на режиссерский факультет во ВГИК, который успешно окончил в начале 50-х.

Слезы и пощечина

С первой спутницей жизни он тоже определился рано. Когда Кореневу было 17, встретил в метро бывшую одноклассницу Наташу Константинову и тут же предложил стать его женой.

- Мама была очаровательная - такой ангелок с красивым лицом: маленькая, аккуратненькая. Так вот папа в пятом классе дернул ее за косичку и передал записку: «Константинова! Я тебя люблю!» - делилась семейной легендой в интервью «Огоньку» их дочь Елена.

Они, казалось, жили душа в душу. Никогда не ссорились, дочек растили в атмосфере свободы и любви. Лишь однажды отец отвесил 16-летней Лене звонкую пощечину.

Случилось это на съемках фильма «Вас вызывает Таймыр». В одном эпизоде ее героиня должна была расплакаться, а у неопытной дебютантки не получалось. И тогда Алексей Александрович без предупреждения влепил дочке оплеуху и скомандовал: «Мотор!» Она разрыдалась - больше от неожиданности.

К слову, Елена с отцом была очень близка. И как говорит сейчас, увы, недолго - совсем юной она влюбилась в Андрея Кончаловского и переехала к нему:

- Мы с папой сильно отдалились. Уже не было ни задушевных бесед, ни советов. Весь мой мир тогда заполнился одним-единственным человеком - Андроном.

Однако страсть быстро угасла. Кореневой вскружил голову преподаватель русского языка Кевин Мосс. Юная актриса вышла замуж и переехала в Америку, где прожила 11 лет.

Ее старшая сестра Мария к тому времени тоже упорхнула из родительского гнездышка. И в 2002-м, как и Лена, перебралась в США.

- В Бостон мы приехали по приглашению моей сестры Нелли, - сообщил муж Марии - поэт, драматург, эссеист и переводчик Павел Грушко, который моложе ее отца на четыре года (в мае Алексею Кореневу исполнилось бы 95, а ныне здравствующему Павлу Моисеевичу в августе будет 91). - Мне хорошо здесь пишется, много перевожу с испанского и английского.

Нашел себя за океаном и сын пары Кирилл, у которого в августе юбилей - 45. 72-летняя Мария рисует иллюстрации для обложек мужа. В России бывают редко - только по важным поводам. Одним из таких стала свадьба сводной сестры Саши - она родилась во втором браке режиссера Коренева.

- У меня есть подозрение, что отец, услышав, что я уезжаю в Штаты, принял решение заиметь еще одного ребенка,

- подметила Елена Коренева.

С мамой Александры режиссер прожил свои самые печальные в плане карьеры годы. В кино наступил провис, он стал писать в журнал «ТВ-парк», потом торговал прессой в подземном переходе. Жена Светлана разносила почту и иногда подменяла мужа. От неустроенности Алексей Александрович начал выпивать.

В феврале 1995-го подхватил двустороннее воспаление легких. Больница, инфаркт…

Конец фильма.

Постановщику было 67.

- Папа умер раньше своих сроков. Он был надломлен. Он в общем-то под конец жизни... сгорел,

- считает Елена.

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