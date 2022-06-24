Аукцион устроил распродажу реквизита из культовых фильмов

Все лоты в итоге ушли по цене, намного превышающей стартовую. Состоялся очередной аукцион, на котором лотами являлись предметы реквизита персонажей из культовых западных фильмов. Ажиотаж среди покупателей был запредельный, что позволило аукционистам продать лоты в несколько раз дороже стартовой цены.

Например, за перчатку со встроенными бутафорскими лезвиями, которую Джонни Депп надевал для роли в фильме «Эдвард руки-ножницы», изначально просили тридцать тысяч долларов. Лот ушел за восемьдесят одну тысяч.Помимо этого на аукционе был продан молот Тора более чем за сто шестьдесят тысяч долларов, и мяч «Уилсон» из фильма «Изгой» с Томом Хэнксом почти за сто девяносто тысяч долларов.