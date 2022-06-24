Вайтити признался в краже декораций "Хоббита"

Режиссер Тайка Вайтити в эфире программы "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" впервые рассказал, как украл декорации для съемок "Реальных упырей".
Вайтити отметил, что вместе со своей командой переносил декорации с мест ранее завершившихся съемок "Хоббита". Он объяснил такой поступок тем, что бюджет фильма "Реальные упыри" был довольно сжатым, из-за чего пришлось воспользоваться подобными способами.
"Наш художник-постановщик со своей командой поздней ночью забрался на площадку и стащил оттуда все сломанные и разобранные "зеленые экраны", все доски. И мы построили из них дом",
— вспоминает Вайтити.
Артист отметил, что до сих пор не рассказал о случившемся режиссеру "Хоббита" Питеру Джексону. "Мне нравится рассказывать эту историю на вечеринках, но не знаю, в курсе ли о ней он", — рассказал Вайтити.
Ранее режиссер предстоящего фильма по "Звездным войнам" Тайка Вайтити подчеркнул, что планирует расширять кинематографическую вселенную франшизы.