Вайтити признался в краже декораций "Хоббита"

Вайтити отметил, что вместе со своей командой переносил декорации с мест ранее завершившихся съемок "Хоббита". Он объяснил такой поступок тем, что бюджет фильма "Реальные упыри" был довольно сжатым, из-за чего пришлось воспользоваться подобными способами.

"Наш художник-постановщик со своей командой поздней ночью забрался на площадку и стащил оттуда все сломанные и разобранные "зеленые экраны", все доски. И мы построили из них дом",

Артист отметил, что до сих пор не рассказал о случившемся режиссеру "Хоббита" Питеру Джексону. "Мне нравится рассказывать эту историю на вечеринках, но не знаю, в курсе ли о ней он", — рассказал Вайтити.