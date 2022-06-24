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1 час назад

Тайка Вайтити признался, что украл декорации "Хоббита" для "Реальных упырей"

Газета.Ru

Режиссер Тайка Вайтити в эфире программы "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" впервые рассказал, как украл декорации для съемок "Реальных упырей".

Вайтити признался в краже декораций "Хоббита"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вайтити отметил, что вместе со своей командой переносил декорации с мест ранее завершившихся съемок "Хоббита". Он объяснил такой поступок тем, что бюджет фильма "Реальные упыри" был довольно сжатым, из-за чего пришлось воспользоваться подобными способами.

"Наш художник-постановщик со своей командой поздней ночью забрался на площадку и стащил оттуда все сломанные и разобранные "зеленые экраны", все доски. И мы построили из них дом",

— вспоминает Вайтити.

Артист отметил, что до сих пор не рассказал о случившемся режиссеру "Хоббита" Питеру Джексону. "Мне нравится рассказывать эту историю на вечеринках, но не знаю, в курсе ли о ней он", — рассказал Вайтити.

Ранее режиссер предстоящего фильма по "Звездным войнам" Тайка Вайтити подчеркнул, что планирует расширять кинематографическую вселенную франшизы.

Фильмы,Реальные упыри,Стивен Кольбер,Питер Джексон,
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