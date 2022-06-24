Сцена с однополым поцелуем в "Базз Лайтере" подверглась цензуре

Кинотеатр в американском городе Кингфишер повесил предупреждение перед премьерой "Базз Лайтера", что в мультфильме демонстрируется однополый поцелуй. Прокатчики пообещали сделать "все возможное, чтобы перемотать сцену". Об этом сообщает The Variety.
"Руководство кинотеатра обнаружило, что на первых 30 минутах фильма присутствует сцена с однополым поцелуем. Мы сделаем все возможное, чтобы перемотать ее вперед",
— написано в сообщении.
The Variety отмечает, что объявление уже убрали. Произошедшее прокомментировал заместитель директора правозащитной организации ЛГБТК "Оклахомцы за равенство" Алекс Уэйд.
"Я не удивлен тем, что подобное происходит в моем штате. Однако от этого сердце разбивается, поэтому что тем самым молодых ЛГБТК+ оклахомцев заставляют чувствовать, что с ними что-то не так",
— сказал правозащитник.
До этого спин-офф "Истории игрушек" запретили в 14 странах из-за однополого поцелуя. При этом в Китае потребовали от Disney вырезать несколько сцен из мультфильма. Ранее сообщалось, что "Базз Лайтер" провалился в прокате.