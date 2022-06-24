Чем шокирует вторая «Дюна» Дени Вильнёва

Студии Legendary и Warner Bros. сообщили, что премьера второй части «Дюны» ожидается в октябре следующего года. О чем будет картина и чем планируют удивлять создатели проекта, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Дюна" Кадр из фильма "Дюна"

Фильм «Дюна» стал одной из самых громких премьер осени 2021 года. Только за первые выходные картина собрала 41 млн долларов в США и Канаде. Теперь же режиссер Дени Вильнёв сообщил о том, что началась работа над второй частью картины:

«Я только что получил известие от Legendary о том, что мы официально движемся вперед со второй частью «Дюны». Я мечтал адаптировать «Дюну» Фрэнка Герберта и хочу поблагодарить фанатов, актеров и команду, Legendary и Warner Bros. за поддержку этой мечты. Это только начало».

Известно, что вторая «Дюна» покажет зрителям новых персонажей и сосредоточится на доме Харконненов.

Кадр из фильма "Дюна"

Стало известно и об актерском составе второй «Дюны». Так, помимо основного состава (Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин) в сиквеле появятся Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлер и Леа Сейд. Последняя ведет переговоры со студией Legendary, чтобы сыграть леди Марго Фенринг, воспитанницу ордена Бене Гессерит и жену графа Хасимира Фенринга.