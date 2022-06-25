Marvel раскроет будущее своих фильмов и сериалов в июле

Впервые за три года Marvel Studios вернётся на Comic-Con в Сан-Диего. Студия явно делает это не просто так, поэтому нас наверняка жду важные анонсы, тем более совсем недавно глава компании Кевин Файги обещал прояснить будущее киновселенной.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Мы уже выпускали статью о том. что четвёртая фаза киновселенной Marvel пока строго разочаровывает полным отсутствием какой-то цель. Компания выпускает массу фильмов и сериалов, но вскоре после них релиза они будто бы попадают в информационную чёрную дыру. К чему всё вообще идёт?