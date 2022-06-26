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2 часа назад

Сериалы, которые понравятся социопатам

Кристина Уколова

Яркие манипуляторы, мастерски играющие на чувствах других и сосредоточенные на себе, в последние двадцать лет наводнили сериалы. «Рамблер» подскажет, что еще можно глянуть, если «Доктор Хаус» и «Декстер» пересмотрены не один раз.

Сериалы, которые понравятся социопатам
Фото: Кадр из сериала «Обмани меня»Кадр из сериала «Обмани меня»

«Мертвые души»

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Григорий Константинопольский перенес действие «Мертвых душ» в современную Россию. Чиновник министерства культуры РФ Павел Чичиков (Евгений Цыганов) приезжает в провинциальный Бугорск. Авантюрист нашего времени предлагает городским чиновникам купить места на самых престижных кладбищах Москвы, чтобы после смерти они лежали рядом со знаменитостями. Перед зрителем проходит череда гоголевских героев — глава департамента Собакевич (Александр Робак), казачий атаман Ноздрев (Тимофей Трибунцев), мэр Бугорска Коробочка (Елена Коренева) и другие персонажи. Мини-сериал доказывает, что Россия за двести лет не слишком изменилась.

«Обмани меня»

Доктор Кэл Лайтман (Тим Рот) разработал систему, позволяющую безошибочно определить ложь по мимике и жестам человека. Он основал агентство, которое расследует самые запутанные дела, в том числе и по заказу ФБР. Впрочем, у Лайтмана тяжелый характер, ведь непросто жить в мире, если видишь людей насквозь. Так что его дар хотя и делает из него уникального специалиста, но осложняет общение с людьми. Тем более, что причиной его интереса к теории лжи стала личная трагедия. Кроме того, у Лайтмана непростые отношения с бывшей женой и дочерью-подростком.

«Люцифер»

Повелитель ада устал от жизни в преисподней и поселился в Лос-Анджелесе в поисках новых впечатлений. Он становится владельцем ночного клуба и ради развлечения помогает полиции в их работе. К тому же он заставляет людей признаваться в своих самых сокровенных желаниях, что сильно облегчает работу со свидетелями и подозреваемыми. Впрочем, детективные истории — не единственная забота Люцифера, ведь у него много опасных родственников и запутанных личных связей.

«Шерлок»

События рассказов и повестей Артура Конан Дойля перенесены в наши дни. Впрочем, создатели предпочитают обыгрывать классические сюжеты до неузнаваемости. Однако главные элементы остаются неизменными. Гениальный и эксцентричный детектив-консультант Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч) ищет соседа по квартире и знакомится с военным врачом Джоном Ватсоном (Мартин Фримен). Ему предстоит встретить авантюристку Ирэн Адлер, сумасшедшего злодея Джеймса Мориарти и раскрыть темную тайну Мэри Морстен.

«Менталист»

В прошлом блестящий психолог Патрик Джейн (Саймон Бейкер) выдавал себя за экстрасенса и помогал полиции в поисках маньяка Кровавого Джона. В ответ серийный убийца нанес смертельный удар и убил супругу и дочь героя. Спустя пять лет Патрик Джейн сотрудничает с Калифорнийским бюро расследований в надежде однажды найти Кровавого Джона и отомстить ему за гибель семьи. Джейн яростно разоблачает «магические трюки» бывших коллег по ремеслу, наглядно демонстрируя их уловки и секреты.

Фильмы,Люцифер,Доктор Хаус,Менталист,Джеймс Мориарти,Мартин Фримен,Григорий Константинопольский,Саймон Бейкер,Елена Коренева,Бенедикт Камбербэтч,Александр Робак,Шерлок Холмс,Артур,Тим Рот,Тимофей Трибунцев,Евгений Цыганов,Минкультуры России,ФБР,
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