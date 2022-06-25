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2 часа назад

Daily Mail: боевик Гая Ричи "Операция Фортуна" сняли с проката из-за украинских гангстеров

Газета.Ruиещё 3

Новый боевик режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна» сняли с проката из-за того, что в фильме есть украинские гангстеры. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на источники.

Daily Mail: боевик Гая Ричи "Операция Фортуна" сняли с проката из-за украинских гангстеров
Фото: Suzanne Plunkett/ReutersSuzanne Plunkett/Reuters

Данный фильм был снят еще в 2020 году. Он должен был выйти на большие экраны этой весной. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем, он играет шпиона Орсона Форчуна. По сюжету картины смертоносное оружие приобретает преступная группировка украинских гангстеров.

«Украинцы? Я внедрюсь в банду украинцев», — сказал герой Стейтема в одной из сцен трейлера ленты.

Как заявили источники издания, боевик убрали из проката из-за того, что в нем присутствует негативный, как считают некоторые кинокритики, образ украинцев. Ричи порекомендовали изменить некоторые сцены фильма и убрать из них указания на национальность гангстеров.

«Из-за чувствительности к ситуации в Украине было решено, что некоторые из персонажей больше не должны идентифицироваться как украинцы», — говорится в публикации издания.

Ранее Гай Ричи объяснил популярность своих фильмов в России.

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