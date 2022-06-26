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2 часа назад

Российскому кино предрекли возврат в 1990-е

Катя Кобышева

Популярный российский видеоблогер и кинокритик Евгений Баженов, выступающий под творческим псевдонимом BadComedian, стал гостем каналу Ануара Тлегенова «ANOIR» на платформе YouTube и поделился своими прогнозами о будущем российского кинопроката. По его мнению, отечественный рынок претерпит серьезные изменения в ближайшем будущем.

Российскому кино предрекли возврат в 1990-е
Фото: PxHerePxHere

По мнению Евгения Баженова, большинство российских кинотеатров прекратят свое существование, а во всей индустрии развлечений произойдет откат — назад к 1990-м годам. Блогер напомнил, что в те времена в Москве можно было посмотреть фильм в одном из двух кинотеатров.

При этом, как считает Евгений Баженов, картины отечественного производства не смогут заменить западные. Он отметил, что российского кино типа «Каха» или «Каха 2» вряд ли смогут удовлетворить запрос наших зрителей на хорошее и качественное кино.

Тем временем «Индиана Джонс 5» может стать последним фильмом Харрисона Форда.

Фильмы,Евгений Баженов,Харрисон Форд,
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