Российскому кино предрекли возврат в 1990-е

Популярный российский видеоблогер и кинокритик Евгений Баженов, выступающий под творческим псевдонимом BadComedian, стал гостем каналу Ануара Тлегенова «ANOIR» на платформе YouTube и поделился своими прогнозами о будущем российского кинопроката. По его мнению, отечественный рынок претерпит серьезные изменения в ближайшем будущем.

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По мнению Евгения Баженова, большинство российских кинотеатров прекратят свое существование, а во всей индустрии развлечений произойдет откат — назад к 1990-м годам. Блогер напомнил, что в те времена в Москве можно было посмотреть фильм в одном из двух кинотеатров.