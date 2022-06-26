Самые ожидаемые сериалы лета

Да, летом больше времени хочется проводить на улице, встречать закаты и рассветы, сидеть на летней веранде, потягивать лимонад (или апероль), есть мороженое, кататься на колесе обозрения, гулять в парках и просто наслаждаться солнечными деньками, заряжаясь витамином D перед затяжным осенне-зимним сезоном. Но после работы далеко не всегда хочется гулять. Иногда самый лучший отдых — поваляться перед телевизором за просмотром увлекательного сериала. Так вот, этим летом новинок будет предостаточно, жанры разные, каждый сможет выбрать проект по душе. Предлагаем вам подборку самых, по нашему мнению, интересных сериалов летнего сезона.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Человек против пчелы»

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Премьера: 24 июня

Ситком Дэвида Керра с Роуэном Аткинсоном в главной роли, который также выступил соавтором сериала. В центре сюжета — непутёвый мужчина по имени Тревор. Он присматривает за роскошным особняком и вступает в неравную схватку с назойливой пчелой, которая буквально решила извести беднягу, поскольку думает, что особняк принадлежит ей (не иначе). Казалось бы: прихлопни ты её мухобойкой, делов-то?! Но между пчелой и Тревором разворачиваются нешуточные бои, превращающие жизнь мужчины в хаос. Пострадавших будет море, но Тревор не остановится, пока не одолеет полосатого противника.

«Бумажный дом: Корея»

Премьера: 24 июня

Испанский «Бумажный дом» наделал немало шума, и вот Корея решила снять свою адаптацию, всё так же при поддержке Netflix. Сюжет — почти идентичный. Загадочный профессор планирует ограбление века и набирает в свою команду настоящих гениев. А всё потому, что Север и Юг решили объединиться и выпустить единую валюту. Казалось бы, вот оно, экономическое процветание. Только касается это, увы, не всех. План ограбления идеальный, но в нём возникла брешь, и тогда героям придётся взять заложников, рискуя не просто свободой, но и собственными жизнями.

«Список смертников»

Премьера: 1 июля

Драматический триллер Антуана Фукуа, основанный на одноимённом романе Джека Карра. Главную роль исполняет Крис Пратт. Сюжет сериала крутится вокруг члена спецподразделения «морских котиков» Джейми Риса. Его группа попала в засаду, остаться в живых смог только он. Это ощущение гложет Джеймса, к тому же, он был свидетелем уничтожения своего взвода, что не могло не повлиять на его психику. Вернувшись домой после миссии, мужчина пытается вспомнить детали произошедшего. Но чем дальше Джеймс начинает копать, тем сильнее убеждается, что всё было не просто так, а в спецоперации замешана элита власти.

«Чёрная птица»

Премьера: 8 июля

Американская криминальная драма, основанная на автобиографии Джеймса Кина. В сериале всего 6 серий, поэтому его можно посмотреть за пару вечеров. Джеймс Кин — сын полицейского, приговорённый к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков. ФБР предлагают парню смягчить срок за оказание некой услуги. Для этого Джеймсу необходимо перевестись в тюрьму строгого режима, сблизиться с серийным маньяком Ларри Холланом и получить от него признание. Это поможет следствию найти тела восемнадцати убитых женщин... Но Ларри не так прост, как кажется. Маньяк умеет тонко манипулировать людьми и затевает с Джеймсом хитрую психологическую игру... Сможет ли Кин выбить показания или все-таки угодит в ловушку?

«Цветы на чердаке: Происхождение»

Премьера: 9 июля

Мини-сериал, приквел знаменитого романа Вирджинии Эндрюс «Цветы на чердаке». В центре сюжета — мать Корин Доллагэнгер, Оливия. Она была хороша собой, за её сердце сражались мужчины разных положений, но она выбрала Малькольма. Он красив и умён, да к тому же владеет огромным состоянием, на что и позарилась Оливия. Став супругой Малькольма, девушка переехала в фамильный дом и стала его настоящей заложницей в «золотой клетке». Не об этом мечтала юная Оливия, но бежать некуда. Ей придётся подстраиваться под новую жизнь, терпеть странности новоиспечённого супруга и скрывать свои чувства. Это привело к тому, что Оливия стала злой, безжалостной и хладнокровной женщиной, не знающей любви и испытывающей ко всему исключительно ненависть.

«Обитель зла»

Премьера: 14 июля

Сериал в жанре экшен-хоррора, в основу которого легла одноимённая франшиза и серия видеоигр Resident Evil. 2022 год. Сестры Джейд и Билли Вескер вместе с отцом переезжают в Нью-Раккун Сити. Это процветающий и современный город. Отец девочек — талантливый учёный, который работает над чем-то совершенно необычным. Это что-то может буквально стереть мир с лица Земли. Через 14 лет неизвестный Т-вирус превратил большую часть людей и животных в агрессивных тварей. Из семьи Вескер осталась в живых только Джейд. Она ведёт отчаянную борьбу за жизнь и пытается забыть ужасы, которые произошли с её отцом и сестрой.

«Без пары»

Премьера: 29 июля

Комедийная мелодрама с Ником Патриком Харрисоном в главной роли. Главный герой — 40-летний гей Майкл. Казалось бы, что у него всё прекрасно... Но это было до тех пор, пока он не расстался с партнёром. Майкл тяжёло переживает потерю любимого человека, с которым жил душа в душу долгих 17 лет. Мужчина готов к новым знакомствам, свиданиям и любви, но на самом деле всё не так просто. Нью-Йорк, может, и город возможностей, но также место обитания одиноких сердец. Тут больше одиночек, которые постоянно испытывают разочарования в личной жизни. Но Майкл уверен, что найдёт в большом городе истинную любовь на оставшиеся годы.

«Песочный человек»

Дата выхода: 5 августа

Фэнтези сериал, основанный на одноимённом комиксе Нила Геймана. В результате неизвестного ритуала, повелитель снов (он же Морфей) оказывается в заложниках у оккультиста, который хотел выторговать у Смерти вечную жизнь. Лишь через 70 лет Морфею удаётся сбежать в реальный мир, который сильно изменился. Теперь ему придётся учиться жить заново, вернуть былую силу и могущество, возродить своё царство. Но для этого нужно приложить немало усилий.

«Истории ходячих мертвецов»

Премьера: 14 августа

Сериал-антология в жанре постапокалипсиса, основанный на одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. Серии не связаны друг с другом, но разворачиваются в одной вселенной. В сюжетах будут появляться как новые, так и хорошо знакомые по сериалу «Ходячие мертвецы» герои. Поэтому если оригинальное шоу вам нравится, а также вы обожаете постапокалипсис и зомби, тогда вооружайтесь попкорном, усаживайтесь поудобнее и welcome (ну и приятного аппетита заодно).

«Дом дракона»

Премьера: 21 августа