«Асса» снова в прокате и на пике популярности

«Асса» — это такой культовый фильм, который многие смотрели, многие не смотрели, но о нем слышали, опять-таки в нем играет Цой, который немного созвучен нашей эпохе до недавнего времени, и это вполне объясняет нынешний успех этого фильма. С одной стороны, все мы ждем, что вот придет какое-то будущее, с другой стороны, испытываем тревогу по поводу этого будущего, потому что форму его в конце зимы этого года предсказать уже никто не может. В то же время, возможно, понимаем, что так жить уже и нельзя. И «Асса» же немножко была об этом. При этом это было такое гиперразвлекательное кино, Сергей Соловьев часто любил рассказывать байку о том, как он вообще снял «Ассу». В тот момент вышел культовый фильм «Москва слезам не верит», и Соловьеву этот фильм не нравился, ему казалось, что это очень плохо, это сентиментально, с таким мещанским буржуазным вкусом, и тут Соловьев обнаружил, что на его фильмы, которые ему казались чем-то совершенно другим, тонким, замечательным, насильно свозят солдат из военных частей. Соловьева это настолько разозлило, что он попытался придумать, как ему снять фильм, который точно станет хитом. Невероятной популярностью в Советском Союзе в тот момент пользовались индийские мелодрамы: все танцуют, какая-то любовь, подлый раджа украл мою невесту. Он стал вертеть это в голове, на советской почве у него сложился сюжет, потом он познакомился с Банананом, и тот повел его, как рассказывал Соловьев, в какую-то коптерку послушать, как какой-то кочегар чего-то играет. Это Соловьева впечатлило, и он подумал, ну, пусть играют вместо индийских песен. «Асса» была создана изначально как такой фильм, который должен гарантированно нравиться позднесоветскому зрителю, вот эта эротическая любовная история, хорошие роли, а тут еще совпадения с тревожностью нашей эпохи».