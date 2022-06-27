«Асса» снова в прокате и на пике популярности

Советский фильм «Асса» сорвал кассу. Картина Сергея Соловьева стала самым кассовым перевыпуском советского кино на большом экране в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Мосфильм. Золотая коллекция». В общей сложности картина собрала более 2,5 млн рублей в кинотеатрах.
Сборы «Асса» за первый уик-энд, с 16 по 19 июня, превысили 1,5 млн рублей. «Это абсолютный рекорд среди всех созданных в СССР кинолент, перезапущенных в кино с лета 2019 года», — сказали в «Мосфильме». Причин популярности старого фильма «Асса» сегодня несколько. Это и недавняя смерть Сергея Соловьева, и 60-летие со дня рождения Виктора Цоя, и созвучность сегодняшнему дню, считает кинокритик, сценарист, историк, киновед Максим Семенов:
кинокритик, сценарист, историк, киновед
«Асса» — это такой культовый фильм, который многие смотрели, многие не смотрели, но о нем слышали, опять-таки в нем играет Цой, который немного созвучен нашей эпохе до недавнего времени, и это вполне объясняет нынешний успех этого фильма. С одной стороны, все мы ждем, что вот придет какое-то будущее, с другой стороны, испытываем тревогу по поводу этого будущего, потому что форму его в конце зимы этого года предсказать уже никто не может. В то же время, возможно, понимаем, что так жить уже и нельзя. И «Асса» же немножко была об этом. При этом это было такое гиперразвлекательное кино, Сергей Соловьев часто любил рассказывать байку о том, как он вообще снял «Ассу». В тот момент вышел культовый фильм «Москва слезам не верит», и Соловьеву этот фильм не нравился, ему казалось, что это очень плохо, это сентиментально, с таким мещанским буржуазным вкусом, и тут Соловьев обнаружил, что на его фильмы, которые ему казались чем-то совершенно другим, тонким, замечательным, насильно свозят солдат из военных частей. Соловьева это настолько разозлило, что он попытался придумать, как ему снять фильм, который точно станет хитом. Невероятной популярностью в Советском Союзе в тот момент пользовались индийские мелодрамы: все танцуют, какая-то любовь, подлый раджа украл мою невесту. Он стал вертеть это в голове, на советской почве у него сложился сюжет, потом он познакомился с Банананом, и тот повел его, как рассказывал Соловьев, в какую-то коптерку послушать, как какой-то кочегар чего-то играет. Это Соловьева впечатлило, и он подумал, ну, пусть играют вместо индийских песен. «Асса» была создана изначально как такой фильм, который должен гарантированно нравиться позднесоветскому зрителю, вот эта эротическая любовная история, хорошие роли, а тут еще совпадения с тревожностью нашей эпохи».
Фильм «Асса» вышел в 1988 году. В нем снялись Станислав Говорухин, Татьяна Друбич, Сергей Бугаев, а также Виктор Цой и другие музыканты группы «Кино».
Неплохой результат в прокате также показали другие советские фильмы — «Иди и смотри» Элема Климова, «Июльский дождь» Марлена Хуциева и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, указывает ТАСС.