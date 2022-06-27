О каких необычных обязанностях евнухов умолчали в «Великолепном веке»

Огромную роль в сериале «Великолепный век» сыграли слуги, особенно евнухи — мужчины, занимающиеся делами султанского гарема. Скопцы могли беспрепятственно передвигаться по самому сокровенному месту во дворце падишаха, так как не имели мужской силы и не представляли угрозы наложницам. По сюжету «Великолепного века», евнухи должны были поддерживать порядок в гареме и выбирать рабынь для встреч с султаном и шехзаде. Однако были у них и другие, менее известные обязанности.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Некоторые слуги в «Великолепном веке» имели почти столько же экранного времени, сколько и главные герои. А все потому, что эти персонажи были настолько харизматичными, что зрители радовались при каждом их появлении на экране. Любимчиками аудитории стали евнухи Сюмбюль-ага и Гюль-ага.

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Эти двое постоянно соперничали друг с другом, хотя врагами и не были. Просто долгое время они слуги не могли договориться между собой. Ведь Гюль-ага быстро стал доверенным лицом Хюррем-султан, в то время как Сюмбюль продолжал угождать Валиде. Дворцовые интриги ни в коем случае не должны были помешать исполнению обязанностей слуг падишаха. Гюль-ага, к примеру, был одним из тех, кто обучил будущую Хюррем-султан основным правилам гарема. А вот Сюмбюль, занимая должность главного евнуха, отвечал как за поведение наложниц, так и за комфорт женщин из правящей семьи. Все это можно было увидеть чуть ли не в каждом эпизоде «Великолепного века».

И все же в сериале решили не акцентировать внимания на трех обязанностях слуг в гареме, которыми они не имели права пренебрегать. В первую очередь это касалось Сюмбюля, которому была доверена покупка рабынь для гарема. Главный евнух (его еще называли кызляр-ага) посещал либо невольничий рынок, либо подпольные аукционы. Причем нередко высокопоставленный слуга осматривал кандидаток в гарем в неглиже, чтобы выбрать самых красивых и здоровых девушек.

Евнухи также были обязаны следить за рабынями, когда те мылись. С этой целью в хамаме было сделано тайное окно, благодаря которому мужчины могли беспрепятственно подсматривать за наложницами повелителя. В первую очередь это было необходимо делать для того, чтобы не допустить развитие непозволительных отношений между самими рабынями.