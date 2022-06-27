Двойник Цоя снялся в фильме о легендарном рок-исполнителе

Легендарному музыканту могло бы исполниться 60 лет.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

Костромич снялся в документальном фильме, который посвятили культовому рок-исполнителю Виктору Цою, узнал KOSTROMA.TODAY.

Напомним, в этом году музыканту могло бы исполниться 60 лет. Он родился 21 июня 1962 года. В честь памятной даты канал “МИР 24” выпустил специальный репортаж “Цой. Живой, пока меня помнят”, где рассказывают о феномене группы “КИНО” и о том, как она повлияла на отдельных людей и культуру в целом.

В съемках принял участие костромской музыкант Илья Николаев. Он родился в Костроме, но уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, где и создал группу «Кинохроника». Он рассказал, что всех участников группы объединяет любовь к творчеству группы “КИНО”.

“Мы хотим максимально приблизиться к оригиналу. Для этого специально создаем костюмы и приобретаем гитары, чтобы люди вспомнили, а новое поколение увидело, как это было раньше”,

— отмечает Илья Николаев.

Напомним, фишкой Ильи Николаева является схожесть с Виктором Цоем. Многие даже говорят, что это его двойник — он очень похож на Цоя не только голосом и манерой исполнения, но и внешностью.