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2 часа назад

Создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом шоу

Lenta.ru

Режиссеры и продюсеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер рассказали о работе над спин-оффом шоу. Их слова передает Deadline.

Создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как утверждают шоураннеры, проект находится на ранней стадии производства. Активная работа над ним начнется после окончания съемок пятого сезона «Очень странных дел». О чем именно будет сериал, не сообщается. Братья Даффер уверены, что это будет «крутой спин-офф». Они заявили, что новый сериал «удивит зрителей и представителей платформы Netflix».

«Очень странные дела» — американский сериал в жанре ужасов, созданный братьями Даффер. Сюжет разворачивается в 1980-х годах вокруг компании подростков, взявшихся за расследование загадочного исчезновения своего друга Уилла.

Ранее сообщалось о том, что новый сезон «Очень странных дел» стал самым просматриваемым в истории Netflix.

Фильмы,Росс Даффер,Netflix,
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