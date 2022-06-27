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1 час назад

О Кевине Спейси снимут документальный фильм

Газета.Ru

Жизнь Кевина Спейси и предстоящие судебные дела, связанные с актером, станут предметом двухсерийного документального проекта британского телеканала Channel 4. Об этом сообщает Deadline.

О Кевине Спейси снимут документальный фильм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Создатели фильма обещают провести «криминалистическую» экспертизу артиста. Проект под рабочим названием «Спейси без маски» («Spacey Unmasked») расскажет о жизни актера, начиная с его дебюта на Бродвее и стремительного взлета к славе, заканчивая его изменениями в карьере из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах и насилии.

Также в документальном фильме покажут результаты двух предстоящих судебных разбирательств. В сюжет войдет дело, возбужденное первым публичным обвинителем Спейси, Энтони Рэппом, которое будет слушаться в Нью-Йорке в октябре. Также в рамках проекта его создатели коснутся уголовного дела в Великобритании, где Спейси обвиняют в нескольких преступлениях.

Ближайшее судебное заседание с участием Кевина Спейси пройдет 14 июля.

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