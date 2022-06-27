Советские мультики, навсегда изменившие нашу психику

Порой мы даже не подозреваем, какие программы записывают в детское подсознание любимые нами советские мультфильмы. Стоит понимать, что большая часть происходящего в детстве вокруг ребенка является для него нормой и во взрослом возрасте настолько, что люди готовы многое из того, что помнят из детского возраста, пропагандировать не только своим детям, но и в массы, считая это правильным. Не зря взрослые постоянно приводят в пример свое детство, будто это самый лучший и правильный вариант развития событий.

Фото: Кадр из мультика Кадр из мультика

В сети все чаще ругают мультфильмы, созданные в СССР. Рамблер составил подборку из тех, что чаще всего попадают в рейтинги "травмирующих детскую психику", и спросил у эксперта, действительно ли с этими картинами что-то не так. Читайте в нашем материале, какие проблемы психотерапевт выделяет в каждом из этих мультфильмов.

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"Мама для мамонтенка"

Пожалуй, нет никого, кто не знал бы сюжет этого мультика или хотя бы песни из него. Трогательная история, которой сопереживают и дети, и взрослые, по мнению психиатра, имеет и более глубокое влияние на подсознание смотрящего.



В мультфильме «Мама для мамонтенка» транслируют программы полной зависимости от родителей, отсутствие сепарации и неспособности позаботиться о себе самостоятельно. Мамонтёнок в мультфильме занимает роль жертвы, не смотря на то, что на самом деле является достаточно самостоятельным. Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

"Ну, погоди!"

Многие из уже взрослых людей вспоминают, как в детстве боялись серии из "Ну, погоди!", в которой появляется робот-заяц. Многим детям он кажется устрашающим, однако психотерапевт выделяет в этом мультсериале другие проблемы.

В мультфильме «Ну, погоди!» токсичные отношения волка и зайца с выраженным нарушением личных границ для зрителей являются примером «милых» отношений с отличным чувством юмора.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

"Варежка"

Вспоминая этот мультик, большинство сопереживает девочке, которой сначала не позволяют завести домашнего питомца, а потом даже воображаемый друг и тот распускается, так как является на самом деле обыкновенной варежкой. При просмотре мы сочувствуем и грустим вместе с маленьким героем сюжета, а вот психиатр смотрит на это с другой стороны и анализирует проблему мультика совершенно иначе.