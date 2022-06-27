Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Драма о первой в СССР вспышке ВИЧ, которая произошла в 1988 году в детской больнице Элисты.
Приключения мастера-джедая между третьими и четвертыми «Звездными войнами». В роли Оби-Вана — снова Юэн Макгрегор.
Триллер, где данные пользователей приложения для покупки наркотиков попадают в руки преступнику-анониму, после чего он предлагает своим жертвам либо сдаться в полицию, либо поучаствовать в смертельной игре.
Драма о талантливом скрипаче — абитуриенте консерватории, которого вынуждают стать кладменом.