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2 часа назад

Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели

Газета.Ru

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Нулевой пациент» — мини-сериал

Драма о первой в СССР вспышке ВИЧ, которая произошла в 1988 году в детской больнице Элисты.

«Оби-Ван Кеноби» — мини-сериал

Приключения мастера-джедая между третьими и четвертыми «Звездными войнами». В роли Оби-Вана — снова Юэн Макгрегор.

«Оффлайн» — 1 сезон

Триллер, где данные пользователей приложения для покупки наркотиков попадают в руки преступнику-анониму, после чего он предлагает своим жертвам либо сдаться в полицию, либо поучаствовать в смертельной игре.

«Смычок» — 1 сезон

Драма о талантливом скрипаче — абитуриенте консерватории, которого вынуждают стать кладменом.

Фильмы,Юэн Макгрегор,
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