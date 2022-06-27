Фэнтези-франшиза «Последний богатырь» получит продолжение

«В сказках все придумано за нас. Это народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать. Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу "Последний богатырь", и эта франшиза будет продолжаться. Мы позже анонсируем, как именно», — цитирует продюсера Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».