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1 час назад

Фэнтези-франшиза «Последний богатырь» получит продолжение

Слово и Делоиещё 1

Кинофраншиза «Последний богатырь» получит продолжение. Об этом сообщил продюсер, глава компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Фэнтези-франшиза «Последний богатырь» получит продолжение
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В рамках франшизы «Последний богатырь» вышло уже три фильма. Какая история будет показана в новой картине, пока не сообщается. Создатели проекта отметили, что анонс может выйти в ближайшее время.

«В сказках все придумано за нас. Это народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать. Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу "Последний богатырь", и эта франшиза будет продолжаться. Мы позже анонсируем, как именно», — цитирует продюсера Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Премьера первой части «Последнего богатыря» состоялась в 2017 году. Третий фильм «Посланник тьмы» появился на больших экранах в конце 2021 года и заработал в прокате более 2,2 млрд рублей.

Фильмы,Последний богатырь,Эдуард Илоян,
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