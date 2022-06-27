Фэнтези-франшиза «Последний богатырь» получит продолжение

Кинофраншиза «Последний богатырь» получит продолжение. Об этом сообщил продюсер, глава компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.
В рамках франшизы «Последний богатырь» вышло уже три фильма. Какая история будет показана в новой картине, пока не сообщается. Создатели проекта отметили, что анонс может выйти в ближайшее время.
«В сказках все придумано за нас. Это народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать. Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу "Последний богатырь", и эта франшиза будет продолжаться. Мы позже анонсируем, как именно», — цитирует продюсера Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
Премьера первой части «Последнего богатыря» состоялась в 2017 году. Третий фильм «Посланник тьмы» появился на больших экранах в конце 2021 года и заработал в прокате более 2,2 млрд рублей.