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8 часов назад

Чего вы не знали о культовых фильмах: видео

Диана Товсепова

Зрители оценивают картинку на экране вместе с целым списком других факторов и иногда упускают интересные детали. Так, мы можем не заметить замену актрисы в финальной сцене или забытый пластиковый стаканчик в фильме про средневековье.

При этом некоторые режиссеры успешно используют самые разные ходы. Смотрите видео о том, что зрители не знали о съемках "Терминатора", "Пиратов Карибского моря" и "Сумерек".

Ранее мы писали о том, зачем Тому Хиддлстону в "Мстителях" приставили "няню" — ассистента, который его сопровождал.

Фильмы,Видео,Терминатор,Мстители,
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