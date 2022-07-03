Зрители оценивают картинку на экране вместе с целым списком других факторов и иногда упускают интересные детали. Так, мы можем не заметить замену актрисы в финальной сцене или забытый пластиковый стаканчик в фильме про средневековье.

При этом некоторые режиссеры успешно используют самые разные ходы. Смотрите видео о том, что зрители не знали о съемках "Терминатора", "Пиратов Карибского моря" и "Сумерек".