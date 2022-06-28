Шахназаров высказался о необходимости поддержки детского кино

"Создать какую-то структуру либо в рамках Министерства культуры либо Фонда кино, где была бы такая должность, как генеральный продюсер с группой редакторов".

По мнению кинодеятеля, популяризировать это направление поможет алгоритм создания кинофильмов для маленьких зрителей — его разработкой и могли бы заниматься специалисты.

Кинорежиссёр объяснил нерентабельность детского кино невысокой ценой на билеты и ориентированностью на юную аудиторию. Но всё это не означает, что детское кино не нуждается в развитии и продвижении.