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3 часа назад

Кристиан Бэйл вернется к роли Бэтмена при одном условии

Чемпионат.com

В рамках пресс-тура «Тора: Любовь и гром» Кристиан Бэйл, наиболее известный фанатам супергероев по роли Бэтмена в трилогии «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана, рассказал про единственное условие по возвращению к ушастому герою.

Кристиан Бэйл вернется к роли Бэтмена при одном условии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У нас с Крисом Ноланом есть пакт. Давай сделаем три фильма, если нам удастся сделать это. И после просто уйдём. Давай не испытывать удачу.

И Бэйл сомневается, что у Нолана хоть когда-нибудь в голове появится мысль снять ещё один фильм, однако если подобное всё же случится и режиссёр попросит актёра вернутся к роли, то он без раздумий вернётся.

В «Торе» Бэйл сыграл злодея — убийцу богов Горра. Даже для комиксов это достаточно новый персонаж, он дебютировал лишь девять лет назад. Персонаж жил на планете с плохими условиями и, когда погибли его близкие, он утерял веру в богов. Позже он выяснил, что боги вообще-то существуют и поставил перед собой задачу отомстить за семью и уничтожить их. Напоминает Кратоса из God of War, да.

Фильмы,Тёмный рыцарь,Тор,Кристиан Бэйл,Кристофер Нолан,
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