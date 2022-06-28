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4 часа назад

Что известно о возвращении Деппа к роли Джека Воробья

Мира Маркина

Кажется, мы скоро снова сможем увидеть Джонни Деппа на больших экранах. Что известно о возвращении актера к роли Джека Воробья, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о возвращении Деппа к роли Джека Воробья
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Западные таблоиды пишут, что компания Disney предложила некогда опальному актеру вернуться в «Пираты Карибского моря» и заключить сделку на 300 миллионов долларов. По информации Daily Mail, звезда уже ведет переговоры. Как утверждают инсайдеры, студия очень заинтересована в том, чтобы наладить отношения с Деппом.

«Представители компании связались с актером еще до его судебного разбирательства с Эмбер Херд и спросили, хочет ли он вернуться в еще один или два фильма о пиратах»,

— рассказали источники. Речь идет о том, чтобы Джонни Депп снялся в роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря: Сокровища потерянной бездны» и в дополнительном сериале Disney Plus о молодости капитана «Черной жемчужины».

Инсайдеры также утверждают, что продюсеры уже подготовили черновой вариант новой части «Пиратов Карибского моря» и надеются, что Депп сможет их понять, простить и сыграть роль культового персонажа.

Отметим, что ранее изданию People удалось поговорить с одним из бывших продюсеров Disney, который на условиях анонимности заявил:

«После оглашения вердикта я совершенно уверен, что «Пиратов» ожидает перезагрузка, а Джонни вернётся в роли капитана Джека Воробья. Просто потому что у подобного фильма громадный кассовый потенциал, вдобавок этот диснеевский персонаж уже глубоко укоренился в поп-культуре».

Напомним, в 2018 году компания Disney исключила Джонни Деппа из франшизы. Причиной стал громкий скандал, вызванный обвинениями в насилии со стороны бывшей жены актера Эмбер Херд.

Фильмы,Джонни Депп,Walt Disney,
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