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2 часа назад

Почему все говорят, что принц Уильям — новый Джеймс Бонд

Мира Маркина

В прошлом году зрители в последний раз увидели Дэниела Крейга в роли знаменитого Джеймса Бонда. С того момента поклонники не перестают гадать, кто же станет новым агентом 007. Так, среди кандидатов звучали имена таких звезд, как Том Харди, Генри Кавилл, Идрис Эльба, Том Хиддлстон, Ричард Мэдден и другие. Продюсеры пока и не думают рассекречивать преемника Крейга, однако назвали идеального претендента на эту роль. Кто бы, по их мнению, мог сыграть агента 007, читайте в материале «Рамблера».

Почему все говорят, что принц Уильям — новый Джеймс Бонд
Фото: Кадр из фильма "Не время умирать"Кадр из фильма "Не время умирать"

На днях Барбара Брокколи и ее брат Майкл Уилсон, работающие над созданием нового фильма о Джеймсе Бонде, заявили, что принц Уильям «соответствует всем требованиям».

«К сожалению, он занят, но он был бы идеальным кандидатом. (Он) отвечает всем требованиям. Но он недоступен. Так что мы все еще на охоте»,

— призналась Барбара журналисту The Mirror.

В социальных сетях тут же разгорелась нешуточная дискуссия: одни откровенно смеялись над словами продюсеров, мол, кто-кто, а герцог Кембриджский не годится на роль Джеймса Бонда, другие же утверждали, что королевской особе к лицу будет образ спецагента.

Напомним, уже давно ходят слухи, что Amazon надеется получить дополнительный доход от фильмов о Джеймсе Бонде. По словам The Sun, компания планирует превратить агента 007 в медиа-франшизу, которая будет похожа на вселенную Marvel.

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