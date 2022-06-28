Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Райан Гослинг и Марго Робби в ярких нарядах со съемок «Барби»

Чемпионат.comиещё 1

В последние недели в сети появляются фотографии со съёмочной площадки фильма «Барби». Так как сейчас идут съёмки ленты, различные издания выступают в роли папарацци и выкладывают кадры в сеть.

Райан Гослинг и Марго Робби в ярких нарядах со съемок «Барби»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Чемпионат.com

Порция свежих фотографий с Райаном Гослингом и Марго Робби появились и совсем недавно. На них можно увидеть актёров в образах Кена и Барби. Они одеты в яркую одежду с кислотными цветами. Пара катается по пляжу на роликах. Ещё на фото можно увидеть дублёров Гослинга и Робби.

Чемпионат.com

В сюжете картины будут фигурировать несколько версий Барби и Кена. Вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом в фильме сыграют Симу Лю, Шути Гатва, Исса Рэй и Хари Неф.

Чемпионат.com

«Барби» выйдет 21 июля 2023 года. Первый трейлер картины не стоит ждать раньше осени этого года.

Фильмы,Марго Робби,Райан Гослинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители