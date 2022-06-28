Даниэль Риккардо примет участие в съемках сериала о Формуле 1

В скором времени список ТВ-проектов о Формуле 1 пополнится не только новым сезоном Drive to Survive и художественным фильмом с Брэдом Питтом в главной роли и Льюисом Хэмилтоном в качестве сопродюсера.
По информации The Hollywood Reporter, в Голливуде готовятся к съёмкам нового сериала о Ф1, который выйдет стриминговом сервисе Hulu, принадлежащем компании Disney.
Подробностей пока мало. Известно лишь, что авторы проекты ищут сценариста, а продюсером сериала выступит восьмикратный победитель Гран При Даниэль Риккардо.