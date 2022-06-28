Кевин Спейси станет героем документального фильма

На канале Channel 4 выйдет двухсерийный док. проект " Спейси без маски". В центре сюжета — судьба Кевина Спейси — от начала карьеры до громкого сексуального скандала, заставившего актёра надолго пропасть из поля зрения публики.

К созданию фильма подключат специалистов, которые проведут криминалистическую экспертизу поведения героя, чтобы понять, имели ли место те многочисленные преступления сексуального характера, в которых его обвиняли и продолжают обвинять.